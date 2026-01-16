Jéghidegek a budapesti metrók – hol marad a téli fűtés?

Olvasóink jelezték, hogy meglehetősen hideg van a budapesti metrókon. A Metropol munkatársai útnak indultak, hogy felmérjék, valóban igaza van-e az olvasóknak és hogy mennyire van hideg a metrómegállókban és a szerelvényeken.

Tényleg hideg van a budapesti metrókon? Fotó: Metropol

Budapesti metrók: jól fel kell öltözniük az utasoknak

A budapesti metróban a fűtés és hűtés egy komplex szellőzőrendszeren keresztül valósul meg. Elsősorban a peronok, alagutak és állomások hőmérsékletét szabályozzák, a téli hidegben az a cél, hogy megfelelő meleget biztosítsanak az utasoknak.

Már ha sikerül. Többen jelezték, hogy hideg van a megállókban, sőt a szerelvényeken is. A budapesti metrók fűtéséért elsősorban a BKV Zrt. felel. Lássuk, mennyire van topon a vállalat működéséért felelős városvezetés, a metrók fűtésében!

Ennyi fok van a Hősök terénél, a megállóban Fotó: Metropol

Ha a számokat figyeljük, a visszajelzések igaznak bizonyulnak. Az M1-es metró megállójában például 9 °C-ot mértünk, a szerelvényen pedig alig 1-3 fokkal van melegebb. A Hősök tere talán az egyik legfrekventáltabb megálló ezen a vonalon. Érdemes rétegesen felöltöznünk, ha nem akarunk egy hosszabb úton megfázni.

Az M2-es metró picivel melegebb, de egyes megállókban eleve problémás a fűtés. Az Örs vezér tere például nem a föld alatt van, ehhez összesen 8 °C-ot mértünk. A szerelvényen 17 °C volt, egy ilyen útra tehát jól fel kell öltöznünk.

Ilyen hideg van most az Örs vezér terén Fotó: Metropol

A négy metrójárat közül, talán az M3-as metrón van a legmelegebb. A Kálvin tér és a Corvin negyed között 17-18 °C-ot mértünk a járaton, a megállóban szintén ennyi volt a hőmérséklet. Ez azt jelenti, hogy egy átlagos vastagságú kabáttal már nem fogunk fázni, ha az M3-asra szállunk.

Az M4-es metróról azt gondolnánk, hogy a legkorszerűbb, így a kiépített megállókban és a szerelvényen a fűtéssel sincs gond. Hiába van azonban mélyen, az M4-es megállóban és a szerelvényen is egyaránt 14 °C-ot mértünk. Az M4-es metrón tehát hidegebb van, mint a 3-ason.