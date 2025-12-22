M2-es metró: Ezt biztosan nem tudtad róla! - Galéria

Az M2-es metró Deák tér és Moszkva tér (ma Széll Kálmán tér) közötti Duna alatti szakaszát 1972. december 22‑én adták át hivatalosan az utazóközönség számára, amely új korszakot nyitott a városi közlekedés történetében. Budapest új földalatti útvonala gyors, kényelmes és modern összeköttetést biztosított a főváros két fontos pontja között, és alapot teremtett a további bővítésekhez.

M2-es metró régi szerelvénye Fotó: Fortepan/Péterffy István

M2-es metró

Budapest tömegközlekedése a 20. század közepére már komoly kihívásokkal nézett szembe. A város gyors növekedése, az egyre zsúfoltabb utcák és az autóforgalom bővülése miatt sürgetővé vált egy új, nagy kapacitású közlekedési rendszer kiépítése, hiszen 1972-ben Budapest lakossága nagyjából 1,9 millió fő körül mozgott. A korábbi, legendás 1-es metróvonal (Millenniumi Földalatti Vasút) már régóta a fővárosiak egyik kedvenc tömegközlekedési eszköze volt, de a hetvenes évekre ez kevésnek bizonyult. Új, korszerű földalatti közlekedési eszközre volt szükség. Az M2-es metró első körben a Deák Ferenc teret és az Örs vezér teret kötötte össze, de hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a Duna alatt is meg kell oldani a földalatti közlekedést.

Metró átadása 1972-ben Fotó: Fortepan/Abum 057

Komoly kihívások a Duna alatti szakasz építésekor

1972-ben a budapesti metró Duna alatti szakaszának építése komoly kihívást jelentett a mérnökök számára. A laza, vízzel telített talaj és a folyó víznyomása miatt az alagút folyamatosan vízbetörésnek volt kitéve. Logisztikai nehézségekkel is szembesültek az építők, hiszen a belvárosban kis építési területek álltak csak a rendelkezésre, de új ötletekkel megoldották a feladatokat, ezek a tapasztalatok a későbbi metró építéseknél komoly előnyt jelentettek.

A metróépítés egyik brigádja Fotó: Fortepan/Bojár Sándor

Az új vonal, nem csak közlekedési eszközként vált legendássá, de a megállók belső kialakítása is évtizedekre meghatározta a metrózó közönség Budapestről kialakított képét. A modern, világos terekben, jól megtervezett rendszerek irányították a napi százezres utasforgalmat, így téve kényelmessé a gyors közlekedést és átszállást egyik vonalról a másikra.

Deák Ferenc tér, háttérben az NDK centrummal Fotó: Fortepan/UVATERV

Az átadás utáni fejlődés és változások:

Az M2-es metró 1972-es átadását követően a vonal folyamatosan fejlődött: újabb állomásokkal bővült, a kocsipark modernizálódott, és az átszállási lehetőségek folyamatosan javultak. A budapesti metróhálózat azóta is dinamikusan fejlődött, az M2-es vonal kapacitása nőtt, és a környező városrészek fejlődését is elősegítette. A modernizáció során megújultak az állomások belső terei, a biztonsági és informatikai rendszerek, így a 70-es évek élménye és az utasok kényelme ma is jól szolgálja a fővárosi közlekedést.

Nézd meg a kapcsolódó galériát!