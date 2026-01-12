Retró pillanatok a XXIII. kerületből: családias múlt, amely ma is él – Galéria

A XXIII. kerület, Soroksár sokáig kisvárosi hangulatú településként létezett Budapest peremén, ahol mindenki ismert mindenkit, és ahol a hétköznapok lassabb ritmusban teltek. A retró képgaléria ezt a különleges, bensőséges világot idézi fel: a poros utcákat, a kisközértek kopott cégéreit, a házak elé támasztott bicikliket és azokat a közösségi tereket, amelyek a helyiek számára otthonos találkozópontot jelentettek.

Retró XXIII. kerület, Soroksár - Hősök tere - Grassalkovich (Marx Károly) út sarok, ÁFÉSZ Dominó Áruház. 1970

Forrás: Fortepan / FŐFOTÓ

Retró Soroksár – emlékeink a város széléről!

A Hősök tere környéke és a Táncsics Mihály utca a kerületi élet meghatározó helyszínei voltak: a régi üzletek, cipészműhelyek és kis presszók olyan hangulatot adtak Soroksárnak, amely máig emlékezetes. A fotókon előkerülnek a klasszikus kirakatok, a kockaköves utcák és a villanyoszlopokra szerelt, mára eltűnt hirdetések is.

A képek között szerepel a Hősök tere, ÁFÉSZ Dominó Áruház és a KÖZÉRT anyák napi ünnepsége, amelyek jól érzékeltetik a helyi élet mindennapjait. Az Erzsébet utca, a Szitás utca 73. számú ház mellett és a Csepeli Csőhíd Ráckevei (Soroksári)-Duna felett képei szintén a mindennapi élet és a városrész történetének emlékeit őrzik.

Soroksár különleges múltját a természet közelsége is formálta. A Molnár-sziget és a Duna-part régen is kedvelt kirándulóhely volt, ahol nyaranta piknikező családok, horgászok és biciklis gyerekek töltötték a napot. A fotókon jól látható ez a nyugodt, természetközeli élet.

A 23. kerület múltja ma is ott él az utcák rajzolatában, az idősebb helyiek történeteiben és a fotókon megőrzött, békésen hömpölygő mindennapokban. A retró galéria emlékeztet arra, milyen volt Soroksár akkor, amikor még lassabban múlt az idő, és mennyit őriz meg ebből a hangulatból ma is.

Nézd meg te is Soroksár múltját a retró képgalériában!