Lejár egy fontos határidő, bajba kerül az az autós, aki ezt elfelejti

A közelgő határidő csaknem 70.000 autóst érint. Egészen pontosan azokat, akik a tavaly év végi kampányban kötöttek új kötelező gépjármű-felelősségbiztosítást (kgfb). Meddig mit és hogyan kell befizetnie az érintetteknek? Íme!

Autósok figyelem: hamarosan lejár egy fontos határidő! Fotó: Arpad Kurucz / Mediaworks archívum

Közeleg egy fontos, autósokat érintő határidő

Legkésőbb vasárnap éjfélig, azaz március elsejéig kell rendeznie az esedékes díjrészletét annak a körülbelül 70 ezer gépjármű-tulajdonosnak, akik az év végi kampányban, január elsejével kötöttek új kgfb-t.

Akkor vasárnap még be lehet fizetni a kgfb-t?

Attól függ, hogyan szeretnénk azt befizetni. Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) elnöke jelezte, a március 1-jei határidő az összeg biztosítóhoz való beérkezésére vonatkozik. Ezt azt jelenti, hogy az adott biztosító pénztárában személyesen csak péntekig (02.27) van lehetőség az aktuális díjrészlet rendezésére. Mivel a postai csekk, illetve az online bankkártyás fizetés átfutási ideje is több munkanap, így ezeket a fizetési módokat most már nem érdemes választani. Az azonnali átutalás ugyanakkor 5 másodpercen belüli teljesülést garantál, vagyis a banki átutalás még akár vasárnap is megfelelő opció lehet az elnök szerint. A szövetség ennek ellenére azt ajánlja, hogy a befizetéssel senki se várjon az utolsó pillanatig.

Mi történik akkor, ha valaki elmulasztja befizetni a kgfb-t?

Már az egynapos késedelem is komoly következményekkel járhat: a biztosító a határidőt követő napon ugyanis köteles törölni az érintett szerződést, így a mulasztó autósnak azonnal megszűnik a biztosítása. Aki pedig ezt követően kárt okoz, nem számíthat a biztosító térítésére, saját zsebből kell fizetnie. A kgfb-díjfizetés elmaradásának és az abból eredő kényszerű törlésnek további negatív következménye, hogy a szerződés újbóli megkötése során nemcsak a türelmi időszakra kiterjedő biztosítási díjat kell majd kifizetni, hanem a megszűnés és az újrakötés közötti napokra vonatkozó fedezetlenségi díjat is. Sőt, azt sem árt tudni, hogy a biztosítást ugyanannál a biztosítónál kell megkötni, és a fedezetlenségi díj mellett – választási lehetőség nélkül – a teljes évre vonatkozó kgfb-díjat is egyszerre kell befizetni. Szóval nagyon nem érdemes kicsúszni a határidőből!

Mennyi most a fedezetlenségi díj? A fedezetlenségi díj mértéke magas, idén a személyautók esetében teljesítménytől függően naponta 990-2090 forint között alakul, teherautóknál pedig elérheti a napi 7770 forintot is.

Aki nem biztos benne, hogy érintett, hogyan ellenőrizheti?

A fizetési határidő számontartása egyértelműen a gépjármű forgalmi engedély szerinti üzembentartójának felelőssége. Vagyis senki sem hivatkozhat arra, hogy a díjfizetésről nem kapott értesítést, csekket vagy számlát. Aki nem biztos benne, hogy fizetnie kell-e vagy sem, az ellenőrizze