Ebben a két kerületben lesz most hétvégén lomtalanítás

Február 27-én, pénteken az V. kerületben lesz lomtalanítás, a megszokott módon. Vagyis a megunt, használhatatlan nagy méretű tárgyakat most pénteken tehetik ki a lakosok a ház elé ebben a kerületben. Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében a MOHU arra kéri a lakosokat, hogy a lomokat csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül. A márciusi lomtalanításról cikkünk vége felé olvashattok.

A lomokat csak este 6 után lehet majd kitenni. Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

Napra pontosan 76 éve mutatták be az első színes magyar filmet

Az 1950-ben bemutatott film főszereplője Soós Imre volt, de szerepet kapott az alkotásban többek között Horváth Teri, Ruttkai Éva, Somlay Artúr, Görbe János és Kiss Manyi is. A filmet hatszáz statisztával, sok külső helyszínen forgattak, a címe pedig nem más volt, mint a Ludas Matyi, amit később számos más országban is vetítettek, többek között az Egyesült Államokban és Kínában is.

93 éve égett a Reichstag

Berlinben 1933. február 27-én gyulladt ki a birodalmi gyűlés épülete a késő esti órákban. Vélhetően a fasiszták lobbantották lángra az épületet, de a kommunista pártot vádolták a gyújtogatással. A következő nap Hitler felfüggesztette az alkotmányt és feloszlatta a pártokat. Ezt követően megszavaztatta a felhatalmazási törvényt, a hadsereget pedig nem az alkotmányra, hanem saját személyére eskette fel.

Ma van a Pokémonok születésnapja is

A közkedvelt figurákat a kilencvenes évek közepén tervezte a Nintendo egyik munkatársa, Szatosi Tadzsiri, aki Pocket Monstersnek, azaz zsebszörnynek nevezte őket. Az eredetileg kézi játékkonzolra kitalált Pokémonból (1996. február 27.) később tévésorozat, mozifilm, bábok, játékok és rengeteg más is készült.

Február 27-e a jegesmedvék világnapja is

Az International Polar Bear Day, vagyis a jegesmedvék világnapja 2011-ben került be a természetvédők nemzetközi kalendáriumába a jegesmedvék védelmére létrejött civilszervezet, a Polar Bears International kezdeményezésére. A jegesmedvék a legnagyobb termetű ragadozó emlősök közé tartoznak. Az élelemért akár 70 km-es zsákmányutat is képesek megtenni naponta, szaglásuk kiváló, akár 1,5 km-es távolságból is megérzik a fókát. A globális felmelegedés, a jéghegyek olvadása következtében számuk az élőhelyükkel együtt azonban napról-napra csökken.