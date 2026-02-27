Ebben a két kerületben lesz most hétvégén lomtalanítás
Február közepe óta tart az idei lomtalanítási szezon. A soron következő kerületbe február 27-én mennek a MOHU szakemberei, az ezt követő kerületben pedig március 1-től lehet majd kipakolni a lomokat.
Február 27-én, pénteken az V. kerületben lesz lomtalanítás, a megszokott módon. Vagyis a megunt, használhatatlan nagy méretű tárgyakat most pénteken tehetik ki a lakosok a ház elé ebben a kerületben. Budapest közterületi rendjének és tisztaságának megóvása érdekében a MOHU arra kéri a lakosokat, hogy a lomokat csak a címükre vonatkozó napon, 18 óra után készítsék ki. A nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül. A márciusi lomtalanításról cikkünk vége felé olvashattok.
Napra pontosan 76 éve mutatták be az első színes magyar filmet
Az 1950-ben bemutatott film főszereplője Soós Imre volt, de szerepet kapott az alkotásban többek között Horváth Teri, Ruttkai Éva, Somlay Artúr, Görbe János és Kiss Manyi is. A filmet hatszáz statisztával, sok külső helyszínen forgattak, a címe pedig nem más volt, mint a Ludas Matyi, amit később számos más országban is vetítettek, többek között az Egyesült Államokban és Kínában is.
93 éve égett a Reichstag
Berlinben 1933. február 27-én gyulladt ki a birodalmi gyűlés épülete a késő esti órákban. Vélhetően a fasiszták lobbantották lángra az épületet, de a kommunista pártot vádolták a gyújtogatással. A következő nap Hitler felfüggesztette az alkotmányt és feloszlatta a pártokat. Ezt követően megszavaztatta a felhatalmazási törvényt, a hadsereget pedig nem az alkotmányra, hanem saját személyére eskette fel.
Ma van a Pokémonok születésnapja is
A közkedvelt figurákat a kilencvenes évek közepén tervezte a Nintendo egyik munkatársa, Szatosi Tadzsiri, aki Pocket Monstersnek, azaz zsebszörnynek nevezte őket. Az eredetileg kézi játékkonzolra kitalált Pokémonból (1996. február 27.) később tévésorozat, mozifilm, bábok, játékok és rengeteg más is készült.
Február 27-e a jegesmedvék világnapja is
Az International Polar Bear Day, vagyis a jegesmedvék világnapja 2011-ben került be a természetvédők nemzetközi kalendáriumába a jegesmedvék védelmére létrejött civilszervezet, a Polar Bears International kezdeményezésére. A jegesmedvék a legnagyobb termetű ragadozó emlősök közé tartoznak. Az élelemért akár 70 km-es zsákmányutat is képesek megtenni naponta, szaglásuk kiváló, akár 1,5 km-es távolságból is megérzik a fókát. A globális felmelegedés, a jéghegyek olvadása következtében számuk az élőhelyükkel együtt azonban napról-napra csökken.
Ismét 5 helyen tart ma, vagyis február 27-én véradást a Vöröskereszt Budapesten
- 07:00-19:00 óra között a Közép-magyarországi RVK Intézetben (1113. Budapest, Karolina út 19-21.)
- 08:00-14:00 óra között a Délpesti Területi Vérellátó Intézetben (1204. Budapest, Köves út 1.)
- 12:00-18:00 óra között a Duna Plazában (1138. Budapest, Váci út 178.)
- 12:00-19:00 óra között a Sugár Üzletközpont II. emeletén (1148. Budapest, Örs vezér tere 24.)
- 12:00-18:00 óra között pedig az Allee Bevásárlóközpontban (1117. Budapest, Október huszonharmadika utca 8-10.)
Szép, tavaszi idő lesz a hétvégén
A koponyeg.hu szerint pénteken a nap elején ismét párás, ködös tájak lehetnek, majd északnyugat felől megvastagszik a felhőzet. Emellett több órás napsütésre is van esély, eső továbbra sem várható. A délkeleti szél élénkebb lehet, a csúcshőmérséklet 12 fok körül alakul. Szombaton aztán többnyire napos, fátyolfelhőkkel tarkított idő ígérkezik, számottevő csapadék nélkül. A délkeleti szél többfelé megélénkülhet. A délutáni órákban 9 és 15 fok közötti értékeket mérhetünk. Vasárnap pedig a gomolyfelhők mellett általában kisüt a nap több órára. A délies irányú szél jellemzően mérsékelt marad. A délutáni maximum 12–17 fok között valószínű.
A BKK szerint itt érdemes forgalmi változásokra számítani a napokban
- Jelzőlámpa meghibásodásra kell számítani az Üllői úton a Mária utcánál és a Köztelek utcánál péntek 09:00-15:00 óra között.
- Lezárják az V. kerületben a Garibaldi utcát péntek 06:00 és 23:00 óra között.
- Napközbeni lezárás lesz a VI. kerületben a Paulay Ede utcában péntek 13:00 és 18:00 óra között.
- Időszakos sávlezárás lesz a Bécsi úton szombat 07:30 és 14:00 óra között.
- Napközbeni lezárás lesz a XIII. kerületben a Pozsonyi úton szombat 07:30-tól március 01., vasárnap 16:00-ig.
- Lezárás lesz a XXII. kerületben a, Kossuth Lajos utcában péntek 22:00 órától március 02., hétfő 05:00 óráig.
Kezdetét veszi az Indiai Filmfesztivál
Február 27. és március 1. között 10. alkalommal tér vissza Budapestre az Indiai Filmfesztivál az Indiai Nagykövetség szervezésében. Az eseménynek a Puskin Mozi Metropolis terme ad otthont, ahol hét ingyenesen megtekinthető, magyar feliratos filmet láthatnak az érdeklődők, amik India mozikultúrájának energiáját, látványvilágát és gazdag történetmesélő hagyományát hozzák közelebb a közönséghez. Az esemény további részletei itt olvashatók.
Szombaton lesz 140 éve, hogy megszületett Rácz Aladár
Rácz Aladár 1886. február 28-án született. A Kossuth-díjas cimbalomművész volt az, aki komolyzenei hangszerré emelte a cimbalmot. Sokan a cimbalom Lisztje-ként emlegették. Rácz 8 évesen kezdett zenélni édesapja zenekarában, majd Budapesten az EMKE kávéházban játszott. Nem tanult, nem olvasott kottát. Főként Bach-, Lully-, Couperin-, Scarlatti-művek, és népi dallamok átiratait adta elő. 1926-ban Lausanne-ban adta első önálló cimbalomhangversenyét, koncertútjai során csaknem egész Európát bejárta. Sok zeneszerzőt ihletett meg, akik addig nem ismerték a hangszert. 1958. március 28-án hunyt el Budapesten.
Az első tévében közvetített kosármeccs évfordulója is most lesz
1940. február 28-án, vagyis napra pontosan 86 éve közvetítettek először kosárlabda mérkőzést a televízióban. A helyszín a Madison Square Garden volt New Yorkban, a University of Pittsburgh játszott a Fordham ellen, az eredmény 50-37 volt.
Dózsa György ekkor mentette meg Nándorfehérvárt
Méghozzá 512 éve, 1514. február 28-án, húshagyó kedden győzte le török párbajellenfelét. Rövid küzdés után Dózsa egy óriási csapással levágta a férfi jobb karját, majd kivégezte. A török sereg ezután futásnak eredt és Nándorfehérvár környéke a törököktől megszabadult.
Most szombaton nézhető meg utoljára a Fények kertje a Ligetben
Aki egy igazán bájos, mégis ingyenes kikapcsolódási lehetőségre vágyik, annak érdemes február 28-ig ellátogatnia a Városligetben található Millennium Háza rózsakertjébe, ahol ingyenesen látogatható fénypark ragyogja be a szürke téli estéket. További részletek ezzel kapcsolatban itt találhatók.
Vasárnap kezdetét veszi az idei lakásbiztosítási kampány
Minden évben fontos áttekinteni a lakásbiztosítási szerződésünket és aktualizálni azt. Különösen, ha év közben felújítás, modernizálás, vagy új eszközök, készülékek beszerzése történt. Erre egy kiváló alkalom a márciusi kampány, amikor is az ügyfeleknek lehetősége nyílik felmondani meglévő lakásbiztosításukat akkor is, ha éppen a meghatározott idő nem esik évfordulóra. Érdemes tehát minden lakásbiztosítással rendelkezőnek átnézni a meglévő szerződését és összehasonlítani annak fedezeteit és díját a mostani piaci ajánlatokkal. Könnyen lehet ugyanis, hogy mostantól egy hónapig olcsóbban tudsz jobb biztosítást kötni!
Vasárnap a XIII. kerületben kezdődik a lomtalanítás
A MOHU tájékoztatása szerint 2026. március 1. és 10. között lesz a XIII. kerületben az idei lomtalanítás. Az, hogy melyik utcában melyik nap lehet ebben az időintervallumban kitenni a lomokat, az ezen a térképen látható.
A Magyar Távirati Iroda (MTI) is március 1-én indult
A Magyar Távirati Iroda 1881. március elseje óta működtet magyar nyelvű hírszolgálatot a köz szolgálatában és a köz javára. Az MTI alapítása elsősorban két országgyűlési gyorsíró és szerkesztő, Maszák Hugó és Egyesy Géza érdeme, akik 1880-tól a bécsi hírügynökség állandó budapesti tudósítói lettek, majd az uralkodó, I. Ferenc József által is szentesített engedélyt kaptak "a valónak megfelelő objektív táviratok szerkesztésére és szétküldésére".
Vasárnap lesz a nukleáris fegyverek elleni harc világnapja is
1954. március 1-jén az Egyesült Államok hidrogénbomba-kísérletet hajtott végre a Bikini-szigeten. A Csendes-óceánon tevékenykedő Fukuru Maru japán halászhajó legénységét radioaktív sugárfertőzés érte. Az 1954-ben történt tragikus események emlékére 1964 óta Japánban nemzeti békenapot tartanak március 1-jén.
A polgári védelem világnapja is ekkor van
A Nemzetközi Polgári Védelmi Világszervezet 1972. március 1-jén alakult meg. Erre emlékezve 1992-ben határoztak a polgári védelem világnapja megrendezéséről. Magyarország is csatlakozott az akkori felhíváshoz. Magyarország 1989-ben ratifikálta és hirdette ki az 1949. évi genfi egyezmény két jegyzőkönyvében foglaltakat, amely kimondja a polgári védelem humanitárius jellegét, azt határozottan elkülöníti a fegyveres erőktől, továbbá a polgári védelem feladatai közé sorolja a katasztrófák veszélyeitől való védelmezést, az életben maradás feltételeinek biztosítását. Világszerte látványos mentési gyakorlatokat rendeznek ezen a napon.
Vadvilág Világnap lesz vasárnap az állatkertben
Reggel 10-től délután négyig látványetetések, menetleveles játékok, ismeretterjesztő és kézműves foglalkozások várják a látogatókat korosztályra szabott feladatokkal és meglepetésekkel. Az idei Vadvilág Világnap középpontjában a gyógy- és aromanövények lesznek. Az esemény további részletei itt olvashatók.
