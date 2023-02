27 éves a világ egyik legismertebb meséje, biztos te is ismered

Óriási hatással volt a világra

A Pokémon franchise népszerűsége révén kétségtelenül nyomot hagyott a popkultúrán. Maguk a Pokémon-karakterek is a popkultúra ikonjaivá váltak, de még egy Boeing 747–400 típusú repülőgépet is a Pokémon szereplőivel díszítettek. Emellett plüssök, figurák és matricák ezrei és még egy, a japán Nagojában és Taipeiben nyílt Pokémonvidámpark is ezt bizonyítja. A Pokémon még az amerikai Time címlapján is megjelent 1999-ben.