Csepeli lomtalanítás: már most hegyekben állnak a szemétkupacok, pedig akár 150 ezer forintos bírság is járhat érte
Hiába figyelmeztetett mindenkit előre a MOHU Budapest Zrt., Csepelen már több körzetben is a megadott időpont előtt kitették a lomokat. Stábunk számos helyszínen járt és azt tapasztaltuk, hogy sokan nem vártak a hulladékok kihelyezésével, sőt olyan hulladékokat is kiraktak az utcára, amiket tilos lenne.
A XXI. kerületben már megkezdődött a lomtalanítás, körzetekre bontva. A legfontosabb szabály, hogy az adott utcákban a lomokat kizárólag egy kijelölt napon, és csak 18 óra után szabad kihelyezni. A hulladékok korábbi kihelyezése közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül.
Értesüléseink szerint a közterület-felügyelők már több esetben szabtak ki bírságot a szabálytalanul kihelyezett hulladékok miatt. Fontos megjegyezni, hogy tettenérés esetén a helyszíni bírság 5 ezer és 50 ezer forint között lehet, de ha az elkövetőt utólag azonosítják, akkor a büntetés akár 150 ezer forintig is terjedhet.
A lomtalanítás kizárólag a háztartásban feleslegessé vált, nagydarabos hulladékokra vonatkozik, amelyek méretükből adódóan nem férnek bele a kukába. Ilyen például:
- az elhasználódott bútorok,
- matracok,
- szőnyegek,
- bőröndök,
- vagy nagyméretű sportszerek (pl. síléc).
Fontos tudni, hogy fahulladékokat (például deszkákat, lapra szerelt bútorokat és OSB-lapokat) a többi lomtól elkülönítve kell kihelyezni, hogy azokat a MOHU munkatársai külön tudják elszállítani és újrahasznosítani. A tapasztalataink szerint sokan nincsenek tisztában a szabályokkal.
Nem szabad közterületre kitenni:
- háztartásokban keletkező kommunális hulladékot,
- építési és bontási törmeléket (sitt),
- zöldhulladékot,
- veszélyes hulladékot (festék, vegyszer, akkumulátor),
- elektronikai hulladékot,
- illetve autógumit.
Ezeket egy külön gyűjtőponton vagy az erre szolgáló speciális leadóhelyen lehet elhelyezni.
Nem mindegy, hová kerül a kupac
A lomokat úgy kell kihelyezni, hogy ne akadályozzák a gyalogosokat, a kerékpárosokat és az autósokat, ugyanakkor a hulladékgyűjtő járművek számára jól megközelíthetőek legyenek. Nem kerülhetnek például fák tövébe, tűzcsap elé vagy parkoló autók közvetlen közelébe.
A jelenlegi lomtalanítási rendszer a MOHU tervei szerint 2027. január 1-jéig marad érvényben. Ezt követően egy regisztráció alapú, házhoz menő vagy gyűjtőpontos megoldás válthatja fel, hogy ne álljanak napokig az utcán a hulladékkupacok.
Addig viszont érdemes betartani a szabályokat, különben a szabálytalan lomtalanítás könnyen több tízezer forintos bírságba kerülhet. A most készült képeink is jól mutatják, hogy Csepelen most sem tartják be a lomtalanítás szabályait a lakosok, pedig a legtöbb körzetben még ki sem lenne szabad készíteni a lomot.
Képgalériánk Csepel harmadik lomtalanítási körzetében készült, ahová 17-én kedden 18 óra után lett volna szabad kitenni a lomokat:
