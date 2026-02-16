Csepeli lomtalanítás: már most hegyekben állnak a szemétkupacok, pedig akár 150 ezer forintos bírság is járhat érte

A XXI. kerületben már megkezdődött a lomtalanítás, körzetekre bontva. A legfontosabb szabály, hogy az adott utcákban a lomokat kizárólag egy kijelölt napon, és csak 18 óra után szabad kihelyezni. A hulladékok korábbi kihelyezése közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül.

A helyszínen készült fotóinkon jól látszik, több utcában 1-2 nappal a kijelölt időpont előtt halmokban állt a bútor, matrac, szekrény. Építési törmelékkel nem találkoztunk, viszont elektronikai eszközök voltak szétdobálva Fotó: Metropol

Lomtalanítás: már most büntetnek, ha nem vigyázol!

Értesüléseink szerint a közterület-felügyelők már több esetben szabtak ki bírságot a szabálytalanul kihelyezett hulladékok miatt. Fontos megjegyezni, hogy tettenérés esetén a helyszíni bírság 5 ezer és 50 ezer forint között lehet, de ha az elkövetőt utólag azonosítják, akkor a büntetés akár 150 ezer forintig is terjedhet.

A lomtalanítás kizárólag a háztartásban feleslegessé vált, nagydarabos hulladékokra vonatkozik, amelyek méretükből adódóan nem férnek bele a kukába. Ilyen például: az elhasználódott bútorok,

matracok,

szőnyegek,

bőröndök,

vagy nagyméretű sportszerek (pl. síléc). Fontos tudni, hogy fahulladékokat (például deszkákat, lapra szerelt bútorokat és OSB-lapokat) a többi lomtól elkülönítve kell kihelyezni, hogy azokat a MOHU munkatársai külön tudják elszállítani és újrahasznosítani. A tapasztalataink szerint sokan nincsenek tisztában a szabályokkal. Nem szabad közterületre kitenni: háztartásokban keletkező kommunális hulladékot,

építési és bontási törmeléket (sitt),

zöldhulladékot,

veszélyes hulladékot (festék, vegyszer, akkumulátor),

elektronikai hulladékot,

illetve autógumit. Ezeket egy külön gyűjtőponton vagy az erre szolgáló speciális leadóhelyen lehet elhelyezni.

Aaz elektronikai hulladékot nem szabad kidobni, hiába a lomtalanítás. Fotó: Metropol

Nem mindegy, hová kerül a kupac

A lomokat úgy kell kihelyezni, hogy ne akadályozzák a gyalogosokat, a kerékpárosokat és az autósokat, ugyanakkor a hulladékgyűjtő járművek számára jól megközelíthetőek legyenek. Nem kerülhetnek például fák tövébe, tűzcsap elé vagy parkoló autók közvetlen közelébe.

A jelenlegi lomtalanítási rendszer a MOHU tervei szerint 2027. január 1-jéig marad érvényben. Ezt követően egy regisztráció alapú, házhoz menő vagy gyűjtőpontos megoldás válthatja fel, hogy ne álljanak napokig az utcán a hulladékkupacok.

Addig viszont érdemes betartani a szabályokat, különben a szabálytalan lomtalanítás könnyen több tízezer forintos bírságba kerülhet. A most készült képeink is jól mutatják, hogy Csepelen most sem tartják be a lomtalanítás szabályait a lakosok, pedig a legtöbb körzetben még ki sem lenne szabad készíteni a lomot.