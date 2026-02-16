RETRO RÁDIÓ

Csepeli lomtalanítás: már most hegyekben állnak a szemétkupacok, pedig akár 150 ezer forintos bírság is járhat érte

Hiába figyelmeztetett mindenkit előre a MOHU Budapest Zrt., Csepelen már több körzetben is a megadott időpont előtt kitették a lomokat. Stábunk számos helyszínen járt és azt tapasztaltuk, hogy sokan nem vártak a hulladékok kihelyezésével, sőt olyan hulladékokat is kiraktak az utcára, amiket tilos lenne.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.16. 19:15
lomtalanítás csepel mohu bírság hulladék

A XXI. kerületben már megkezdődött a lomtalanítás, körzetekre bontva. A legfontosabb szabály, hogy az adott utcákban a lomokat kizárólag egy kijelölt napon, és csak 18 óra után szabad kihelyezni. A hulladékok korábbi kihelyezése közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül. 

Csepel lomtalanítás 2026.02.16
A helyszínen készült fotóinkon jól látszik, több utcában 1-2 nappal a kijelölt időpont előtt halmokban állt a bútor, matrac, szekrény. Építési törmelékkel nem találkoztunk, viszont elektronikai eszközök voltak szétdobálva Fotó: Metropol

Lomtalanítás: már most büntetnek, ha nem vigyázol! 

Értesüléseink szerint a közterület-felügyelők már több esetben szabtak ki bírságot a szabálytalanul kihelyezett hulladékok miatt. Fontos megjegyezni, hogy tettenérés esetén a helyszíni bírság 5 ezer és 50 ezer forint között lehet, de ha az elkövetőt utólag azonosítják, akkor a büntetés akár 150 ezer forintig is terjedhet

A lomtalanítás kizárólag a háztartásban feleslegessé vált, nagydarabos hulladékokra vonatkozik, amelyek méretükből adódóan nem férnek bele a kukába. Ilyen például: 

  • az elhasználódott bútorok, 
  • matracok, 
  • szőnyegek, 
  • bőröndök,  
  • vagy nagyméretű sportszerek (pl. síléc). 

Fontos tudni, hogy fahulladékokat (például deszkákat, lapra szerelt bútorokat és OSB-lapokat) a többi lomtól elkülönítve kell kihelyezni, hogy azokat a MOHU munkatársai külön tudják elszállítani és újrahasznosítani. A tapasztalataink szerint sokan nincsenek tisztában a szabályokkal. 

Nem szabad közterületre kitenni

  • háztartásokban keletkező kommunális hulladékot, 
  • építési és bontási törmeléket (sitt), 
  • zöldhulladékot, 
  • veszélyes hulladékot (festék, vegyszer, akkumulátor), 
  • elektronikai hulladékot, 
  • illetve autógumit. 

Ezeket egy külön gyűjtőponton vagy az erre szolgáló speciális leadóhelyen lehet elhelyezni. 

Csepel lomtalanítás 2026.02.16
Aaz elektronikai hulladékot nem szabad kidobni, hiába a lomtalanítás. Fotó: Metropol

Nem mindegy, hová kerül a kupac 

A lomokat úgy kell kihelyezni, hogy ne akadályozzák a gyalogosokat, a kerékpárosokat és az autósokat, ugyanakkor a hulladékgyűjtő járművek számára jól megközelíthetőek legyenek. Nem kerülhetnek például fák tövébe, tűzcsap elé vagy parkoló autók közvetlen közelébe. 

A jelenlegi lomtalanítási rendszer a MOHU tervei szerint 2027. január 1-jéig marad érvényben. Ezt követően egy regisztráció alapú, házhoz menő vagy gyűjtőpontos megoldás válthatja fel, hogy ne álljanak napokig az utcán a hulladékkupacok. 

Addig viszont érdemes betartani a szabályokat, különben a szabálytalan lomtalanítás könnyen több tízezer forintos bírságba kerülhet. A most készült képeink is jól mutatják, hogy Csepelen most sem tartják be a lomtalanítás szabályait a lakosok, pedig a legtöbb körzetben még ki sem lenne szabad készíteni a lomot.

Képgalériánk Csepel harmadik lomtalanítási körzetében készült, ahová 17-én kedden 18 óra után lett volna szabad kitenni a lomokat:

Átnéztük a lomkupacokat Csepelen – helyszíni fotók!

fotóma, 16:38Fotók: Metropol

 

