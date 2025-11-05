RETRO RÁDIÓ

Lomtalanítás – Mutatjuk, miket tettek ki Hegyvidéken a lakók: képgaléria

Folyamatosan frissíti a lomtalanítás dátumait a kerületekben a Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. A lomtalanítás november elején Hegyvidéken indul, november 9-től pedig a XVII. kerületben folytatódik. Galériánkban mutatjuk, mit tettek ki a lakók Hegyvidéken.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.05. 11:30
Módosítva: 2025.11.05. 13:44
lomtalanítás hegyvidéki XII. kerület

Már megindult az idei lomtalanítás, a Mol Hulladékgazdálkodási Zrt. honlapján folyamatosan tájékozódhatunk annak menetéről. November 4-én, kedden a XII. kerület első körzetében indult a lomtalanítás. Néhány érdekes tárgy és egy-két kevésbé kívánatos érdeklődő is megjelent. Galériánkban mutatjuk, hogyan is startolt a lomtalanítás.

Lomtalanítás a XII. kerületben
Lomtalanítás Hegyvidéken Fotó: Tumbász Hédi/Metropol

Lomtalanítás – szép hegyekben gyűlt a hulladék, érdeklődő is volt

A lomtalanítás idején a háztartásban feleslegessé vált hulladékot tehetjük ki, amelyeket mérete miatt nem helyezhetünk a kukába; matrac, szőnyeg, bőrönd, bútor, nagyobb méretű használati tárgyak vagy sportszerek.

Ugyanakkor nem tehető ki lomtalanításra a háztartásban naponta képződő kommunális hulladék, a szelektíven gyűjthető csomagolási hulladék (pl. papír, műanyag, fém), építési és bontási törmelék (pl. csempe), sitt, föld, szénpor, hamu, gumiabroncs, síküveg, zöldhulladék, textil ipari vagy szolgáltatási tevékenységből származó hulladék, elektromos és elektronikai hulladék. A veszélyes hulladék kihelyezése szigorúan tilos.

A tisztaság és a rend megóvása érdekében 18 óra után érdemes kihelyeznünk a hulladékot.

Hegyvidéken november 4-től az 1. körzetben, Kútvölgyön kezdték a lomtalanítást. Ezután a következőképpen halad majd tovább;

2. körzet (Istenhegy): november 5., szerda

3. körzet (Csillebérc-Farkasvölgy): november 6., csütörtök

4. körzet (Németvölgy): november 7., péntek

5. körzet (Zugliget–Svábhegy–Virányos–Széchenyi-hegy): november 8., szombat

November 9-én, vasárnap a XVII. kerület első körzetében folytatódik a lakossági lomtalanítás. A további részletekért érdemes követni a Mohu honlapján az erre vonatkozó közleményeket.
Galériánkban mutatjuk, hogyan halad a lomtalanítás:

Így indult a lomtalanítás Hegyvidéken

fotótegnap, 19:12

 

 

