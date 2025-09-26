Lomtalanítás: úszik a szemétben Óbuda – Galéria!

Szerdán a MOHU Budapest egyik telephelyén a kora reggeli órákban előzetes bejelentés nélküli, úgynevezett vadsztrájk kezdődött, a társaság néhány száz munkavállalója az Ecseri úti telephelyen spontán módon nem vette fel a munkát. A legrosszabb helyzet Óbudán alakult ki, ahol jelenleg lomtalanítás zajlik, de a kukások szerdán nem gyűjtötték össze a kihelyezett lomokat.

Lomtalanítás Óbudán: így néztek ki az utcák csütörtök délután – Fotó: Szabolcs László / Metropol

Újra elindult a fővárosi szemétszállítás

Érdemes emlékeztetni: a szemétszállításért Budapesten a MOHU Budapest Zrt. a felelős, amelyet a MOL Nyrt. és a BKM Nonprofit Zrt. 50-50%-os részesedéssel, közös vállalatként működtet. A szemétszállításért tehát az a Mártha Imre a felelős, aki a Budapesti Közművek vezérigazgatója és egyben a MOHU Budapest igazgatósági tagja is. Karácsony Gergely emberétől nem állnak távol a botrányok.

Végül elindult a fővárosi szemétszállítás, zajlanak a tárgyalások a munkavállalókkal, több pontban megállapodás született – közölte a MOHU Budapest csütörtökön az MTI-vel. Csütörtök reggel újraindult a szemétszállítási szolgáltatás a fővárosban. A MOHU Budapest vezetése folytatta a tárgyalásokat a szakszervezetekkel, illetve a munkavállalók képviselőivel. Hozzátették, hogy a megbeszélésen mindegyik felvetett problémáról egyeztettek és több, a munkakörülményeket érintő pontban egyezség született. A tárgyalások tovább folytatódnak – jelezte a cég.

