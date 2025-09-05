Újabb lakópark épülhet a volt Óbudai Gázgyár területén, de a közlekedési fejlesztések elmaradnak

Az Óbudai Gázgyár területén a döntés értelmében a beruházó öt új épületet húzhat fel, összesen 133 lakó- és irodaegységgel. Az eredeti szabályozási terv szerint a rakpartra kétszer kétsávos közlekedési út, valamint új buszmegálló épült volna a beruházás részeként. Ezek a kötelezettségek azonban kikerültek a megállapodásból, így a fejlesztő mindössze 200 millió forint infrastruktúra-hozzájárulást fizet az önkormányzatnak.

A volt óbudai gázgyár területén fog felépülni az új lakónegyed

Kozma János, a Fidesz-KDNP óbudai önkormányzati képviselője szerint a döntés aránytalan és veszélyes a kerület számára:

A közlekedési gondok csak tovább nőnek, miközben a kerületnek semmilyen garanciája nincs arra, hogy a fejlesztés terheit enyhítenék. Jogos elvárás lenne, hogy a befektető a saját beruházásához kapcsolódó infrastruktúrát is megvalósítsa. Most viszont éppen azokat a fejlesztéseket húzták ki, amelyek a kerület érdekeit szolgálták volna

– fogalmazott a képviselő.

Kozma hozzátette: a beruházás helyszíne távol esik a tömegközlekedéstől, ráadásul az eredeti tervben irodák szerepeltek, amelyek munkahelyteremtést hoztak volna. Most viszont lakásokat építhet a cég, ami szerinte „többletterhet” ró az önkormányzatra.

A cég rendkívüli előnyökkel kapta meg az engedélyt

A kerületiek nem akarják az új lakónegyedet a túlzsúfoltság miatt, a lakosság szempontjából pedig az sem megnyugtató, hogy a buszközlekedés megoldása bizonytalan. A kerületi internetes fórumokon többen kifejezték nemtetszésüket a grandiózus lakóparkkal kapcsolatosan. Többen emlékeztek: Kiss László polgármester korábban maga mondta, hogy Óbuda megtelt, nincs szükség újabb lakóparkokra. A kerület lakói szerint a mostani döntés ellentmond ennek az állításnak.

Az új lakónegyed több száz lakót vonz majd, de közlekedési kapcsolatok nélkül. Nem látszik, hogyan lesz biztosítva a buszjáratok, óvodai és iskolai férőhelyek bővítése – érveltek a tiltakozók.

Az önkormányzati ülésen elhangzott, hogy a fejlesztő ideiglenesen mobil buszjáratot vagy saját fuvarszolgálatot biztosítana a lakóknak. Ezt az ellenzéki képviselők teljesen irreálisnak tartják:

Nonszensz, hogy 400 lakosnak mobilbusz vagy saját fuvar legyen a megoldás. Ez hosszútávon fenntarthatatlan, a terheket végül az önkormányzatnak kell majd viselnie

– mondta Kozma János. A képviselő emlékeztetett arra is: a legközelebbi óvoda, a gázgyári, már most is túlterhelt, így a lakópark további nyomást gyakorol majd az önkormányzati intézményekre.