Mondjunk nemet a háborúra! A Digitális Polgári Körök országjárása Újbudára érkezett
Magyarország nem fogja finanszírozni mások háborúját. Az őszi Digitális Polgári Körök Országjárásának keretében tartott újbudai sajtótájékoztatón elhangzottak szerint ma az a tét, hogy megőrizzük a magyar családok biztonságát a háborús nyomással szemben.
Budapesten a XI. kerületben november 3-án, hétfő este újabb állomásához érkezett a Digitális Polgári Körök őszi országjárása: Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár és Steiner Attila, a Hegyvidék és Nyugat-Újbuda választókerület elnöke tartott közös sajtótájékoztatót. A két politikus üzenete egyenes és világos: a kormány szerint a családtámogatások és a magyar családok biztonságának megvédése most a békepárti, háború ellenes kiállás tétje. Ezért áll Magyarország a béke oldalán.
A háború veszélyezteti a családi adóforradalmat is
A Tisza Párt és Brüsszel háborús programja veszélybe sodorná mindazt, amit az elmúlt években a családtámogatási és energetikai intézkedések hoztak. Koncz Zsófia és Steiner Kristóf szerint nem pusztán gazdaságpolitikai, hanem nemzetbiztonsági döntés, hogy Magyarország továbbra is „kimaradjon mások háborújából”.
2010 után egy igazi családbarát fordulat valósult meg: ma több, mint harmincféle családtámogatás létezik Magyarországon, és ez a világon egyedülálló.
- mondta Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár.
Egymillió családot érint a családi adókedvezmény kérdése, ami a kisgyermekes családok számára valódi, mindennapi segítséget nyújt. Szeptember 1-jén elindítottuk a rendszerváltás óta legnagyobb otthonteremtési programot, az Otthon Start Programot, amely hatalmas támogatást jelent a családalapítás előtt álló fiatalok számára.
- tette hozzá az államtitkár.
Valóban korábban soha ekkora támogatást nem kaptak a magyar családok, mint most. Október 1-jén egy új korszak kezdődött a háromgyermekes édesanyák életében, hiszen megkezdődött a személyi jövedelemadó-mentesség kortól függetlenül. Tehát ha valakinek három gyermeke van, és még dolgozik, akkor jogosult a mentességre.
November különleges hónap, hiszen most kapják meg az októberi fizetésüket a családok. Ez azt jelenti, hogy a pénztárcájukban most tapasztalják meg a megemelkedett jövedelmet, amit a kormány biztosít számukra.
Az államtitkár arra is kitért, hogy míg Brüsszel egy segélyalapú társadalmat akar visszahozni, addig a kormány a munkaalapú Magyarországot védi. Meg kell menteni a családi adókedvezményt és az adómentességet Brüsszeltől és bábjától, Magyar Pétertől és a Tisza Párttól.
Béke vagy háborús gazdaság?
Az utóbbi tönkreteszi a magyar családokat. A magyar kormány az egyetlen, ami következetesen a béke mellett áll ki. Mert az EU-ban tapasztalható háborús nyomásgyakorlás alapvetően fenyegeti a magyar emberek életszínvonalát. Az ellenzék viszont támogatná a sorkatonaság visszahozását és egy Tisza bábkormányon keresztül Brüsszel minden háborús intézkedése megvalósulna nálunk is. Pedig Magyarország jövője azon múlik, hogy a családtámogatások a továbbiakban is megmaradjanak. Az országjárás célja ezért, hogy mindenkihez eljusson a kormány békepárti üzenete:
Nem a mi háborúnk — a magyar családokat nem sodorhatjuk veszélybe.
Ezért Steiner Attila választókerület elnök a sajtótájékoztató zárásaként a nemzeti konzultáció kitöltésének fontosságára hívta fel a figyelmet:
Brüsszel veszélyezteti a magyar családoknak járó támogatásokat, ezért fontos, hogy minél többen töltsék ki a nemzeti konzultációt, és minél többen támogassák aláírásukkal azt, hogy ellen tudjunk állni a brüsszeli tervek megvalósításának. Hiszen a kormány intézkedései működnek.
A Fidesz-KDNP politikusai nagy feladat előtt állnak, hiszen nem elég a külső nyomás, sajnos Brüsszelnek belső szövetségese is van: felépítették a bábot, Magyar Pétert és a Tisza Pártot, és rajta keresztül akarják elvenni a magyar családok pénzét, hogy az ukránok háborújára költsék. De a magyarok nem kérnek ebből. Ezért szükséges kitölteni a nemzeti konzultációt.
Tekintsd meg videónkat a nemzeti konzultációról:
