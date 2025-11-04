Mondjunk nemet a háborúra! A Digitális Polgári Körök országjárása Újbudára érkezett

Budapesten a XI. kerületben november 3-án, hétfő este újabb állomásához érkezett a Digitális Polgári Körök őszi országjárása: Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár és Steiner Attila, a Hegyvidék és Nyugat-Újbuda választókerület elnöke tartott közös sajtótájékoztatót. A két politikus üzenete egyenes és világos: a kormány szerint a családtámogatások és a magyar családok biztonságának megvédése most a békepárti, háború ellenes kiállás tétje. Ezért áll Magyarország a béke oldalán.

Koncz Zsófia és Steiner Attila a háború ellen, a magyar családok érdekében szólalt fel / Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

A háború veszélyezteti a családi adóforradalmat is

A Tisza Párt és Brüsszel háborús programja veszélybe sodorná mindazt, amit az elmúlt években a családtámogatási és energetikai intézkedések hoztak. Koncz Zsófia és Steiner Kristóf szerint nem pusztán gazdaságpolitikai, hanem nemzetbiztonsági döntés, hogy Magyarország továbbra is „kimaradjon mások háborújából”.

2010 után egy igazi családbarát fordulat valósult meg: ma több, mint harmincféle családtámogatás létezik Magyarországon, és ez a világon egyedülálló.

- mondta Koncz Zsófia családokért felelős államtitkár.

Egymillió családot érint a családi adókedvezmény kérdése, ami a kisgyermekes családok számára valódi, mindennapi segítséget nyújt. Szeptember 1-jén elindítottuk a rendszerváltás óta legnagyobb otthonteremtési programot, az Otthon Start Programot, amely hatalmas támogatást jelent a családalapítás előtt álló fiatalok számára.

- tette hozzá az államtitkár.

Valóban korábban soha ekkora támogatást nem kaptak a magyar családok, mint most. Október 1-jén egy új korszak kezdődött a háromgyermekes édesanyák életében, hiszen megkezdődött a személyi jövedelemadó-mentesség kortól függetlenül. Tehát ha valakinek három gyermeke van, és még dolgozik, akkor jogosult a mentességre.

November különleges hónap, hiszen most kapják meg az októberi fizetésüket a családok. Ez azt jelenti, hogy a pénztárcájukban most tapasztalják meg a megemelkedett jövedelmet, amit a kormány biztosít számukra.

Az államtitkár arra is kitért, hogy míg Brüsszel egy segélyalapú társadalmat akar visszahozni, addig a kormány a munkaalapú Magyarországot védi. Meg kell menteni a családi adókedvezményt és az adómentességet Brüsszeltől és bábjától, Magyar Pétertől és a Tisza Párttól.