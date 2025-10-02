RETRO RÁDIÓ

Most érkezett: már 21 ezer háromgyerekes édesanya kérte az szja-mentességet

Koncz Zsófia a közösségi oldalán hívta fel erre a figyelmet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.02. 16:45
"Már 21 ezren igényelték a NAV-nál a háromgyermekes anyák szja-mentességét"írta a közösségi oldalán Koncz Zsófia, aki minden érintettet arra biztat, éljen a lehetőséggel és jelezze munkáltatója felé, hogy szeretné igénybe venni az adómentességet.

KONCZ Zsófia
A közösség oldalán osztotta meg a hírt Koncz Zsófia / Fotó: Bruzák Noémi / MTI

A családokért felelős államtitkár azt közölte, a családi adócsökkentés kiszámítását kalkulátorok is segítik: elindult a csaladiadocsokkentes.hu. Az új honlapon minden fontos információ elérhető a családi adókedvezmény emeléséről és az anyák szja-mentességéről.

A weboldalon kalkulátorok is segítik a családokat a kedvezmények kiszámításában. További információkért érdemes felkeresni a NAV és a csalad.hu oldalát is.

A kormány célja, hogy a gyermekes családok terhei csökkenjenek, és több pénz maradjon náluk. 2011 óta folyamatosan bővítjük a családi adórendszert: Európa legalacsonyabb, 15 százalékos személyijövedelemadó-kulcsa van érvényben, és családi adókedvezmény jár a gyermekek után. Idén elindítottuk Európa legnagyobb családi adócsökkentési programját. Magyarország jövője a családokban van!

 – zárta bejegyzését Koncz Zsófia, a Magyar Nemzet beszámolója szerint.

