Rákapcsol az időjárás: elképesztő hőmérsékletekkel érkezik a tavasz

Sokan szeretik a szabadban tölteni a hétvégét egy hosszú, átdolgozott hét után. Most hétvégén az időjárás kedvez a szabadtéri programoknak, kis felmelegedés és napos idő hozza a kedvet a kiránduláshoz.

A napsütés miatt felmelegszik az időjárás Fotó: Freepik - illusztráció

Tavasziasra fordul az időjárás hétvégén

Pénteken fátyolfelhők szűrik a tél végi napsütést, amelyből sehol sem fordul elő csapadék. A délkeleti szél visszafogott marad. Hajnalban még csípős, mínusz 1 fok körüli hidegre ébredhetünk, délutánra azonban egészen 11 fokig kúszik fel a hőmérő higanyszála.

Szombaton kettészakad az ország időjárása, nyugaton fátyolosabb lehet az ég, keleten viszont ragyogóbb napsütés ígérkezik. Csapadék továbbra sem zavarja meg a programokat. A nappali felmelegedés rákapcsol, 12–13 fokot is mérhetünk. A délkeleti szél időnként élénkebb lehet.

Vasárnap tavasz első napja igazi kedvcsináló időt tartogat. Több órára kisüt a nap, bár délutánra megnövekedhet a felhőzet. A hőmérséklet 10 és 16 fok között alakul és sok helyen már igazi kora tavaszi hangulat várható - írja a köpönyeg.hu.