Itt a fordulat: az időjárás végre naposabb arcát mutatja

Elbúcsúzhatunk a szürke, nyirkos napoktól, jön a napfény és az enyhülés. Egyre melegebb időjárás várható a hét második felében is.

Létrehozva: 2026.02.26. 06:00
Módosítva: 2026.02.26. 10:46
A hét második felében fokozatosan stabil, többnyire napos időjárás rajzolódik ki: a reggeli pára és köd után mindennap hosszabb napos időszakok jönnek, a csapadék esélye végig alacsony, a szél többnyire gyenge vagy mérsékelt marad, pénteken és szombaton helyenként élénkebb délkeleti iránnyal – derül ki a Köpönyeg előrejelzéséből.

Napos időjárásra számíthatunk.
Napos időjárásra számíthatunk Fotó: Gáll Regina/Metropol

Időjárás-előrejelzés

Csütörtök

A reggeli pára- és ködfoltok feloszlása után fátyolfelhők mellett többórás napsütés várható. Csapadék nem valószínű, a szél gyenge marad. Az országos fagyot követően délutánra 7–13 fokig melegszik a levegő.

Péntek

A nap elején ismét párás, ködös tájak lehetnek, majd északnyugat felől megvastagszik a magas szintű felhőzet. Emellett többórás napsütésre is van esély, eső továbbra sem várható. A délkeleti szél élénkebb lehet, a csúcshőmérséklet 12 fok körül alakul.

Szombat

Többnyire napos, fátyolfelhőkkel tarkított idő ígérkezik, számottevő csapadék nélkül. A délkeleti szél többfelé megélénkülhet. A délutáni órákban 9 és 15 fok közötti értékeket mérhetünk.

Vasárnap

Magas- és gomolyfelhők mellett általában kisüt a nap több órára. A délies irányú szél jellemzően mérsékelt marad. A délutáni maximum 12–17 fok között valószínű.

 

