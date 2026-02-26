Halálos betegség, rendkívül olcsó ingatlanok – Mindent bevetettek a rafinált csalók – Videó!

Újabb csalás ütötte fel a fejét. A Pest vármegyei rendőrök újabb férfit fogtak el egy korábban indult ügyben, ahol a csalók hamis iratokat használtak fel, hogy megszerezzék több ingatlan tulajdonjogát – közölte a Police.hu. Az előzmények tavaly decemberben kezdődtek, amikor egy csömöri lakost egy külföldi ingatlanközvetítő keresett fel, aki egy hatalmas, soha vissza nem térő lehetőséget ajánlott fel neki. Ami ezután történt, arra senki nem számított...

Halálos betegség, rendkívül olcsó ingatlanok – Mindent bevetettek a csalók

Fotó: ChiccoDodiFC/Shutterstock

Az ajánlat lényege az volt, hogy mivel a tulajdonos halálos beteg, így a szomszédságában öt telek is eladó, mindössze 200 millió forintért. A sértett először meglepődött, de érdekelte is az ajánlat, hiszen tudta, hogy ez kevesebb, mint a piaci ár fele. Nem sokkal később már egy ingatlanirodában ültek, hogy megbeszéljék a részleteket, de a vevőnek gyanús lett, hogy a tulajdonos két megbízottat küldött oda, miközben az iroda előtt állt egy autó, amiben egy férfi várakozott.

A csalók siettetni próbálták a vásárlót, de nem jártak sikerrel, mivel a férfi résen volt és haladékot kért, majd felkereste az eladót. Ekkor derült ki, hogy az asszonynak esze ágába nem volt eladni a telkeket, és szerencsére halálos beteg sem volt.

Az azonban egyértelművé vált, hogy mindketten bűncselekmény áldozataivá váltak, ezért feljelentést tettek a rendőrségen.

Az egyenruhások azonnal elkezdték felgöngyölíteni a szálakat és hamar kirajzolódott, hogy a csalás mögött a 41 éves R. János, valamint a 71 éves G. József állt. A gyanú szerint R. János akarta átjátszani a házak tulajdonjogát más emberek nevére, amiben társa úgy működött közre, hogy a hamis közjegyzői okirat alapján, mint meghatalmazott írta alá az adásvételi szerződéseket. Kiderült, a telkeket végül el is adták két vevőnek összesen mintegy 150 millió forintért.

A nyomozók végül január 13-án fogták el a két szélhámost. R. Jánost útközben, az autójában, G. Józsefet pedig táborfalvai lakásán. A kutatások során R. János budapesti lakásában mintegy 4 milliónyi forintot találtak a nyomozók, de elfogásakor a zsebében is 1 millió forint lapult.

A Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság különösen nagy kárt okozó csalás miatt indított eljárást a két férfi ellen, valamint kezdeményezték R. János letartóztatását és G. József bűnügyi felügyeletét, amit a bíróság elrendelt.

A történet nemrég kiegészült egy másik szállal is. R. Sándor a gyanú szerint idén januárban csalással szerezte meg egy gazdasági társaság szadai ingatlanjait, szám szerint 19-et. A férfi a tulajdonjog megszerzéséhez hamis iratokat használt, valamint végül a 200 milliós vételárat sem fizette ki. A Pest vármegyei nyomozók derítettek fényt arra, hogy G. József és R. Sándor szoros kapcsolatban állnak, sőt a 71 éves férfinak ehhez az üzletkötéshez is köze volt.