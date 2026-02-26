RETRO RÁDIÓ

A szerb belügyminiszter életéért küzdenek az orvosok – Súlyos állapotban szállították kórházba

Állapota az orvosi tájékoztatás szerint súlyos, lélegeztetőgépre kellett kapcsolni. Kétoldali tüdőgyulladással kórházba szállították Ivica Dacic szerb belügyminisztert szerdán.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.26. 07:05
Módosítva: 2026.02.26. 11:04
Ivica Dacic kórház Szerbia

A szerbiai közszolgálati televíziónak (RTS) a Szerbiai Klinikai Központ orvosai megerősítették, hogy a 60 éves szerb politikust náluk kezelik, és gépi lélegeztetésre kapcsolták – közölte az MTI.

Ivica Dacic szerb belügyminiszter
Ivica Dacic szerb belügyminiszter Fotó: AFP

Spasoje Popevic tüdőgyógyász közölte, az orvosi csapat küzd a miniszter életéért, ugyanakkor a helyzet valamelyest jobb, mint a kórházba érkezésekor. Mint mondta, az orvosok igyekeznek stabilizálni a beteg állapotát, és a következő napok mutathatják meg, hogyan alakul a kezelés. Ivica Dacic egyben a szerb kormány miniszterelnök-helyettese is, illetve a kisebbik kormánypárt, a Szerbiai Szocialista Párt elnöke.

 

