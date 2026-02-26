A szerb belügyminiszter életéért küzdenek az orvosok – Súlyos állapotban szállították kórházba

A szerbiai közszolgálati televíziónak (RTS) a Szerbiai Klinikai Központ orvosai megerősítették, hogy a 60 éves szerb politikust náluk kezelik, és gépi lélegeztetésre kapcsolták – közölte az MTI.

Ivica Dacic szerb belügyminiszter Fotó: AFP

Spasoje Popevic tüdőgyógyász közölte, az orvosi csapat küzd a miniszter életéért, ugyanakkor a helyzet valamelyest jobb, mint a kórházba érkezésekor. Mint mondta, az orvosok igyekeznek stabilizálni a beteg állapotát, és a következő napok mutathatják meg, hogyan alakul a kezelés. Ivica Dacic egyben a szerb kormány miniszterelnök-helyettese is, illetve a kisebbik kormánypárt, a Szerbiai Szocialista Párt elnöke.