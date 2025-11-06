Elkezdődött az év végi kgfb kampány – ezekre a határidőkre érdemes figyelni!

Mostantól nagyjából egy hónapja van az év végi évfordulóval rendelkező autósoknak arra, hogy a piacon elérhető lehetőségeket összehasonlítsák a meglévő biztosítójuk által megajánlott díjjal és döntsenek arról, váltanak, vagy maradnak. Mutatjuk az év végi kgfb kampány legfontosabb dátumait és a teendőket!

Az év végi kgfb kampány decemberig tart majd (Fotó: Arpad Kurucz)

Hány autóst érint a mostani kgfb kampány?

Magyarországon 2010. január 1-je óta a kgfb szerződéseknél már nem a naptári év kezdete, hanem a gépjármű megvásárlásának napja számít évfordulónak. A november elején kezdődő év végi kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási kampány ennek ellenére a hazai gépjárműállomány 13-15%-át érinti. Ők azok, akiknek a most kezdődő kampányban kell eldönteniük, megtartják-e jelenlegi kgfb-szerződésüket vagy biztosítót váltanak. Az előző évek tapasztalatai alapján ezen tulajdonosok 8-10%-a él majd a biztosításváltás lehetőségével Papp Lajos, a Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége (FBAMSZ) elnöke szerint.

Mi ilyenkor az érintett autósok teendője?

A kgfb-vel foglalkozó 12 biztosító az új tarifákat november 2-ig tette közzé, a meglévő díjakról szóló tájékoztatót pedig november 11-ig kell megküldeniük postai úton, vagy e-kommunikációs szerződés esetén e-mailben az autósoknak. Aki a két összeg összehasonlítása után úgy dönt, olcsóbb biztosítóra vált, az december elsején éjfélig mondhatja fel a régi szerződését és 31-ig kötheti meg az újat.

Hol lehet megnézni az új biztosítási díjakat?

Az érintett 12 biztosító által kihirdetett év végi tarifák például itt találhatók meg. Az érintett ügyfelek ezt átnézve tudják összehasonlítani a meglévő biztosítójuk által megajánlott díjjal, amikről november 11-ig tájékoztatást kapnak majd.

Mi segíthet még a díjak összehasonlításában?

Mivel a biztosítók maguk döntik el, emelnek-e vagy sem, érdemes körülnézni a piacon. A kgfb-díjak hiteles összehasonlítására hozta létre például a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) a Díjnavigátort, ami az összes biztosító minden egyes kedvezményét figyelembe véve hasonlítja össze az árakat. Az érintetteknek érdemes jóval a biztosítás megkötése előtt itt összehasonlítani a kapott ajánlatot a versenytársakéval.