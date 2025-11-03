Lángok és katasztrófák: saját életüket is kockáztatták az első magyar tűzoltók - Galéria

A modern magyar tűzoltóság alapítójának gróf Széchenyi Ödönt tekintik: 1870. február 1-jén megszervezte Budapest hivatásos tűzoltóságát, és még ugyanabban az évben létrehozta a Magyar Országos Tűzoltó Szövetséget. Neve azért is ismert, mert később Isztambul állami tűzoltóságát is ő szervezte meg; a szultán pasa címmel tüntette ki. Kézi pumpától magasból-mentőig, őrsöktől integrált mentésig: a cél változatlan – gyorsan érkezni, pontosan dolgozni, életet menteni.

A Mátyásföldi repülőtéri tűzoltóság. A felvétel a Magyar Légügyi Hivatal által rendezett repülőnapon, 1936. június 14-én készült.

Ez a képsor végigvezet a magyar tűzoltóság 20. századi útján: „TŰZŐRSÉG” feliratú kapuk előtt sorakozó rajok, udvari nagycsapat-fotók, falusi őrtanya és nyitott fülkés, csengős autófecskendők mellett már a zárt, rekeszes felépítményű szerkocsik is feltűnnek. Terepen egyentípusok sorakoznak, madártávlatból látszik egy városi riasztás koreográfiája, téli utcán párálló kipufogóval állnak a kocsik, máshol óriáslétra dolgozik, ipartelepen hordók és rakodórámpák közt fektetik a tömlőt.