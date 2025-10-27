Borzasztó: 14 ember meghalt a rejtélyes tűzvészben

A tájékoztatás szerint a lángok vasárnap este csaptak fel a városban, és tucatnyi házban tettek kárt. A tűz oka egyelőre nem ismert, az ügyben vizsgálatot indítottak.

Képünk illusztráció: Unsplash

Bukavuban és környékén gyakoriak a lakástüzek, amelyeket többnyire az építés során előforduló szabálytalanságok, illetve az épületek egymáshoz való túlzott közelsége okoz. A város egyik túlzsúfolt negyedében augusztus elején is felcsaptak a lángok, abban a tűzvészben több mint 100 ház megsemmisült az Okapi helyi rádióállomás információi szerint. A város idén február óta a Ruanda által támogatott Március 23-i Mozgalom (M23) tuszi lázadószervezet ellenőrzése alatt áll.