Borzasztó: 14 ember meghalt a rejtélyes tűzvészben
Tűzvész tört ki a Kongói Demokratikus Köztársaság keleti részén fekvő Bukavuban, a katasztrófában legkevesebb 14 ember életét vesztette – közölték a helyi hatóságok hétfőn.
A tájékoztatás szerint a lángok vasárnap este csaptak fel a városban, és tucatnyi házban tettek kárt. A tűz oka egyelőre nem ismert, az ügyben vizsgálatot indítottak.
Bukavuban és környékén gyakoriak a lakástüzek, amelyeket többnyire az építés során előforduló szabálytalanságok, illetve az épületek egymáshoz való túlzott közelsége okoz. A város egyik túlzsúfolt negyedében augusztus elején is felcsaptak a lángok, abban a tűzvészben több mint 100 ház megsemmisült az Okapi helyi rádióállomás információi szerint. A város idén február óta a Ruanda által támogatott Március 23-i Mozgalom (M23) tuszi lázadószervezet ellenőrzése alatt áll.
