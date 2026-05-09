„Mintha elektromos áram futott volna végig rajtam” - Egy férfi részletesen elmesélte, milyen érzés szívrohamot kapni
Szorított a mellkasa, majd a további tüneteit sem vette komolyan. Súlyos szívrohamot kapott a férfi egymás után több alkalommal.
Szívrohamot kapott egy 32 éves férfi, aki a tüneteit teljesen más betegségnek hitte. A mellkasszorítást fáradtságnak, a hőhullámait pedig influenzának gondolta, így ezek alapján próbálta magát meggyógyítani. A valóság azonban ennél sokkal félelmetesebb volt, ugyanis a férfi egy igen komoly szívrohamon esett át, több alkalommal is.
Szívrohamot kapott, influenzának hitte
32 éves volt az a férfi, aki most felhívja a figyelmet a szívroham tüneteinek fontosságáa. Ryan Mickleburgh 32 évesen tapasztalta magán a félelmetes tüneteket - szorító mellkasi érzését egyszerű izomfáradtságnak tulajdonította, így nem foglalkozott vele különösebben. Nem sokkal később újabb tünetek jelentkeztek, de nem gondolta volna, hogy komoly betegség előjelei lehetnek. Későbbi vizsgálatok azonban kimutatták, hogy Ryan-nek nem ártott volna odafigyelni a tünetekre ugyanis nem egy, hanem három komoly, úgynevezett özvegycsináló szívrohamot is kihordott.
„Szóval milyen egy szívroham? Röviden: borzalmas. Az első tünet egy erős mellkasi szorítás volt, mintha edzés után teljesen bedurrant volna a mellkasom.” - mondta egy videóban a Manchesterből származó férfi. Elmondta, hogy az edzés közben jelentkező fájdalmat a túlterhelésnek ítélte, azonban a hazafele vezető úton még több panasz jelentkezett:
Olyan volt, mintha egy elektromos áram futott volna végig a bal oldalamon, az állkapcsomtól a karomig, de még ekkor is izomfáradásra gyanakodtam.
A tüneteket hullámokban tapasztalta Ryan, amelyekhez hőhullámok is társultak. Influenzának hitte, így megpróbálta „kiizzadni” a tüneteket, de az állapota ahelyett, hogy javult volna, inkább egyre rosszabbá vált. „Tudtam lélegezni, de kifújni a levegőt már alig – mintha összeestek volna a tüdőim. Ez nagyon ijesztő volt, pánikrohamot is kaptam.”
Ma már a betegség tüneteinek felismerése mellett kampányol
Ryan úgy érzi, hogy felelősséggel tartozik azzal, hogy felhívja a figyelmet a betegségre, hiszen sokan nem ismerik fel időben a tüneteket: „Az emberek gyakran azt hiszik, hogy csak influenza vagy fáradtság, pedig ezek komoly figyelmeztető tünetek.”
A vizsgálatok során kiderítették, hogy Ryannek egy veleszületett rendellenessége is van, a nyitott foramen ovale (PFO), amely egy kis nyílás a szívben. Ez az apró nyílás tette lehetővé a vérrög áthaladását, amely végül rohamot váltott ki.
Mióta felépült, a férfi aktívan kampányol a szívbetegségek korai felismerése mellett, különösen a fiatal férfiak körében. „Meglepett, hány húszas-harmincas éveiben járó ember írt nekem, hogy már átélt szívrohamot. A fiatal férfiakat arra nevelik, hogy mindent tűrjenek – a fájdalmat, a stresszt, a kimerültséget. Én is azt hittem, sebezhetetlen vagyok, és a tüneteket csak fáradtságnak tudtam be. Ez a hozzáállás majdnem az életembe került.” - mondta a Mirrornak.
