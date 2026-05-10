Napi horoszkóp: szerencsében gazdag nap köszönt ma erre a csillagjegyre!
Több csillagjegynek is nagy örömben lesz része! A napi horoszkóp most elárulja, hogyan töltik a hét utolsó napját a különböző állatövi jegyek.
Elérkezett a hét utolsó napja is, amely több csillagjegy számára is tartogathat még kellemes meglepetések. Mutatjuk a napi horoszkópot, amiből most kiderül, hogyan telik majd a vasárnapja a 12 állatövi jegynek!
Napi horoszkóp: ilyen nap köszönt ma a csillagjegyekre
Kos
Ezen a vasárnapon szinte szárnyal! A Vízöntő Hold és a Mars szextilje lelkesedést hoz, és kifejezetten örül, ha kalandosabban alakul a nap. Könnyedén fejezi ki magát, és mások szívesen hallgatják, amit mond. Egy spontán ötlet vagy találkozás feldobhatja a napját, és még a szerelemben is történhet váratlan fordulat.
Bika
Ma nyitottabb az új élményekre, mint máskor. A Vízöntő Hold segít, hogy jobban kapcsolódjon másokhoz, és a Mars fényszöge révén most sokkal közvetlenebbül éli meg az energiáit. Egy beszélgetés közelebb hozhatja valakihez, akit eddig talán távolinak érzett.
Ikrek
Ez a vasárnap energiát ad, hogy rendezze egy kicsit a sorait – és közben még jól is érzi magát. A Vízöntő Hold lelkesebbé teszi, és mivel levegős elem, ezért a szellemi dolgokban is nagy segítségére lesz, könnyedén átlát most mások motivációin.
Rák
Igazi örömnap lehet ez a vasárnap az ön számára. A Vízöntő Hold levegős és bátorságot hozó energiája inspirálja, hogy megmutassa, ki is ön valójában. Könnyen kifejezi, mire vágyik, és ezt most mások is szívesen fogadják.
Oroszlán
Vasárnap a család és az otthon kap hangsúlyt. A Vízöntő Hold segít, hogy jó hangulatban töltse az időt a szeretteivel, és abban is támogatja, hogy kimondjon olyan szavakat, amelyekre régóta vártak. Egy kedves vallomás vagy meghitt beszélgetés közelebb hoz valakit a szívéhez.
Szűz
Most kifejezetten jóleshet, ha emberek közé megy, vagy a természetbe, de semmiképp se üljön otthon begubózva. A Vízöntő Hold és a Mars kedvező kapcsolata miatt is érdemes nyitnia: szingliként új ismeretség, párkapcsolatban pedig egy kellemes, romantikus beszélgetés várhat önre.
Mérleg
Ez a vasárnap segít kicsit kiengedni, és kívülről ránézni a dolgokra. Ne zárkózzon be, hanem keresse a friss levegőt – szellemi értelemben is –, és olyan embereket, akik mellett felszabadultan érzi magát. Egy könnyed beszélgetés most sokkal többet adhat, mint hinné.
Skorpió
Erős lehet önben a bizonyítási vágy, de vigyázzon, hogy ez ne menjen át ego-harcba, nem kell senkivel sem versenyeznie. Sokkal jobban jár, ha a mai napot közös programokra, szórakozásra vagy akár szingliként ismerkedésre használja. Valaki most kifejezetten felfigyelhet önre.
Nyilas
Ma a kíváncsisága turbófokozatba kapcsol, mintha minden mondat mögött titkos üzenetet keresne. Az Ikrek Hold és a Mars közötti jó kapcsolat kifejezetten feldobja, és könnyen találja meg a közös hangot másokkal. Ha van olyan rokona, akivel rég nem beszélt, most érdemes felhívnia.
Bak
Bár mások a társasági életben pörögnek, ön inkább a háttérből figyeli a történéseket – de nagyon is élvezi. A Vízöntő Hold segít kicsit kiengedni a gőzt, és még az is lehet, hogy egy régi emlék vagy üzenet váratlanul jókedvre deríti.
Vízöntő
Ma mindenkihez van egy jó szava, és pont ezért mindenki fel is keresi, sőt simán összejöhet egy spontán találkozó vagy sütögetés is. A Mars lendülete miatt pedig ön lesz az, aki megszervezi és levezényli az egész programot. Ha szingli, a Mars egy nagyon izgalmas találkozást is jelezhet.
Halak
Vasárnap az élet apró örömei csábítják: jó kávé, friss péksütemény és egy hosszú, élvezetes beszélgetés. A Vízöntő Hold pénzügyi területeket is érint önnél, így meglehet, hogy egy spontán vásárlásra adja a fejét. Ha új könyvet vagy társasjátékot vesz, most telitalálatos lesz a választása.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre