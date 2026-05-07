3 csillagjegy számára sorsfordító új korszaka indul ma – te is köztük vagy?

Három csillagjegy belép egy erőteljes új korszakba, amely május 7-én kezdődik, ugyanis ma a Bika Nap trigont alkot a Bak Holddal.

A mai kozmikus energiának köszönhetően ezek a jegyek úgy döntenek, hogy elengedik azokat a bizonytalanságokat, amelyek megakadályozták őket abban, hogy azt az életet éljék, amire vágytak. Egyszerűen nem bírnak tovább az árnyékban maradni, és csak arra várnak, hogy valami megmentse őket. Itt az idő, hogy átvegyék az irányítást saját életük felett.

Bika

Mindig is úgy érezted magad, mint egy szupersztár. Egészen addig, amíg valaki nem mond valamit, ami teljesen felzaklat és bizonytalanná tesz. Általában nem hagyod, hogy az emberek a bőröd alá menjenek, de valami abban, amit mondanak, nagyon rosszul érint.

Mégis ma rájössz, hogy túlreagáltad a szavaikat. Nem tetszett, amit mondtak, de nem volt akkora ügy, mint amilyennek a fejedben beállítottad. A kozmikus energia segít abban, hogy magad mögött hagyd ezeket a bizonytalanságokat, és egy sokkal erősebb korszakba lépj.

Oroszlán

Nehéz úgy gondolnod magadra, mint aki bizonytalan lehet, ami még nehezebbé teszi a küzdelmet ezzel, amikor valóban az vagy. A csillagjegyed köztudottan magabiztos és önbizalommal telt. Bár kétségtelenül megtestesíted ezeket a tulajdonságokat, időnként még te is szembesülsz a bizonytalansággal. Számodra ez általában túlkompenzációhoz vezet.

Ma azon kapod magad, hogy túl messzire mész, hogy bebizonyítsd, jól vagy. Ha észreveszed, hogy eddig nem voltál őszinte, az megváltoztatja a nézőpontodat, és lehetővé teszi, hogy megbocsáss magadnak azért, hogy egyszerűen csak ember vagy.

Bak

Ha be akarod bizonyítani magadnak, hogy nem vagy lelkileg összetört, akkor meg kell mutatnod, mire vagy képes. Ne arra koncentrálj, amire nem vagy képes, mert az csak még bizonytalanabbá tesz. Az igazság az, hogy sok csodálatos dolgot érhetsz el, ha igazán elszánod magad. A Hold csütörtökön a jegyedben lesz, ami megadja neked a fókuszt és a fegyelmet ehhez.