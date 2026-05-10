Fagyosszentek jönnek: Németh Lajost kérdeztük, van-e okunk a félelemre
Május 1-jén immár a harmadik, vagy egyes helyeken a negyedik tavaszi fagyhullám pusztított a hazai gyümölcsösökben. Ráadásul május 12-én jönnek a fagyosszentek. Vajon további fagykár várható a termésnél?
2026 tavaszán már három, sőt sok helyen négy nagyobb hullámban érkezett komolyabb fagy Magyarországra, amelyek jelentős károkat okoztak a mezőgazdaságban. Ráadásul a fagyosszentek csak most következnek majd.
Március közepén több éjszakán át tartó lehűlés érte a gyümölcsösöket. Voltak olyan területek, ahol egymást követő három éjszaka is fagypont alá süllyedt a hőmérséklet, helyenként akár –7 vagy –8 °C-ig. Április elején egy sarkvidéki eredetű hidegbetörés miatt országszerte fagyott. Ez a hullám különösen az északi és északkeleti országrészt, valamint Közép-Magyarországot érintette. Április 20-a körül ismét extrém hideg érkezett, amikor egyes helyeken –9 °C-ig hűlt a levegő, ami 80-90 százalékos fagykárt okozott az ültetvényekben. Végül április 30-án és sok helyen május 1-jén is keményebb fagyokat mértek az országban. Németh Lajost, az ország egyik legnépszerűbb meteorológusát arról kérdeztük, hogy idén a fagyosszentek további pusztítást végeznek-e majd a gyümölcsösökben?
Nyakunkon a fagyosszentek
Az a jó hírem van, hogy túlestünk a fagyhullámos időszakon
– mondja a Metropolnak Németh Lajos. A meteorológus egy igen meglepő dolgot is megfogalmazott a fagyosszentekkel kapcsolatban.
Bátran ki merem jelenteni, hogy mivel az utóbbi években enyhék a telek és a vegetáció is korábban kezdődik, a fagyhullámok is előbb fognak jelentkezni, mint azt elődeink a megfigyeléseik által jelezték
– állítja a szakember.
Németh Lajos szerint idén főleg a homoki szőlőkben keletkezett közel 100 százalékos fagykár, ami a meteorológus szerint azért is történhetett meg, mivel olyan időjárási helyzet alakult ki, mint a sivatagban.
A relatív páratartalom 20 százalék alatt volt, felhő nem volt az égen, csapadék már nagyon régen esett, így olyan nagymértékű hőingás tudott kialakulni, mint a sivatagban
– mondja Németh Lajos, aki szerint a jövő héten, Pongrác, Szervác és Bonifác napján egy kis lehűlés érkezik majd napközben és az éjszakák is hűvösebbek lesznek átmenetileg, de fagyra nem kell számítanunk. Napközben is elérjük a 16-18 fokot a hét elején, közepén, éjszaka pedig nem lesz hidegebb 6-7 foknál.
