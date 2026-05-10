„A legszebb nő vagy!” – Szóhoz sem jutottak a rajongók, amikor meglátták Stana Alexandrát

Stana Alexandra nevét annak idején a Dancing with the Stars című táncos vetélkedőben ismerhette meg az ország, ahol valódi oszlopos taggá vált, miután az eddigi összes évadban színpadra állt, többek közt Marics Peti és Kucsera Gábor partnereként is. A csoda szép táncosnő ezt követően A Nagy Duettben csillogtatta meg a tudását, ám ezúttal a hangjával bizonyíthatott Galambos Lajos oldalán, akivel később a Szenes Iván tér tizedik évfordulója alkalmából megrendezett emlékkoncerten lépett fel.

Stana Alexandra legfrissebb fotói minden képzeletet felülmúltak / Fotó: Knap Zoltán

Alexandra – avagy becenevén Stex – mindemellett kifejezetten aktív életet folytat a közösségi oldalán, ahol gyakran enged betekintést a mindennapjaiba a követőinek. Nemrég például egy profi fotózáson vett részt, az elkészült képeket pedig az Instagramon is megosztotta. A felvételeken a gyönyörű táncosnő egy csodás, fekete, csipkékkel és fodrokkal díszített ruhában pózolt a kamera előtt, egy helikopter mellett, az összhatást látva pedig az az érzése támad az embernek, mintha csak egy James Bond-filmbe csöppent volna bele – ahogy arra a képeket tartalmazó posztban is felhívták a figyelmet.

A rajongók tetszését is csakhamar elnyerte a lélegzetelállító fotósorozat, csak úgy özönlöttek az elragadtatott hozzászólások a kommentszekcióba.

A legszebb nő vagy!

– szögezte le az egyikük határozottan.

Gyönyörű vagy nagyon!

– helyeselt egy másik kommentelő is.

Nagyon jó képek!

– tette hozzá egy újabb követő.

Mutatjuk is Stana Alexandra elbűvölő fényképeit!