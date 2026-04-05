Hatalmas bulit csaptak a már kiesett sztárpárok a Nagy Duett színpadán - Így telt a 8. élő adás - Galéria

Újult erővel tértek vissza a kiesett sztárpárok a Nagy Duett színpadára. A 8. élő show hatalmas bulival vette kezdetét, amit Liptai Claudia és Till Attila éneklése indított. A kieső sztárpárok újabb esélyt kaptak és újra megküzdhettek a továbbjutásért. Izgalmakban nem volt hiány, mindenki beleadott apait-anyait, hogy tovább juthasson a TV2 sikerműsorának döntőjébe.

Hatalmas bulit csaptak a már kiesett sztárpárok a Nagy Duett színpadán

Színpadra lépett:

Péter Srámek és Gáspár Bea;

Gallusz Nikolett és Gajdos Tamás;

Galambos Lajcsi és Stana Alexadra;

Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó;

Tolvai Reni és Lakatos Laci;

Curtis és Barnai Judie.

A 6 páros közül azonban csak egy juthatott tovább a döntőbe. Aki nem más, mint Tolvai Reni és Lakatos Laci.

A sztárpárok lenyűgöző produkciói után Szikora Róbert és Békefi Viktória hatalmas extra produkcióval lépett fel a Nagy Duett színpadán.