Hatalmas bulit csaptak a már kiesett sztárpárok a Nagy Duett színpadán - Így telt a 8. élő adás - Galéria
Ma sem okoztak csalódást. A Nagy Duett ma esti élő adása szórakoztató pillanatokkal volt tele.
Újult erővel tértek vissza a kiesett sztárpárok a Nagy Duett színpadára. A 8. élő show hatalmas bulival vette kezdetét, amit Liptai Claudia és Till Attila éneklése indított. A kieső sztárpárok újabb esélyt kaptak és újra megküzdhettek a továbbjutásért. Izgalmakban nem volt hiány, mindenki beleadott apait-anyait, hogy tovább juthasson a TV2 sikerműsorának döntőjébe.
Hatalmas bulit csaptak a már kiesett sztárpárok a Nagy Duett színpadán
Színpadra lépett:
- Péter Srámek és Gáspár Bea;
- Gallusz Nikolett és Gajdos Tamás;
- Galambos Lajcsi és Stana Alexadra;
- Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó;
- Tolvai Reni és Lakatos Laci;
- Curtis és Barnai Judie.
A 6 páros közül azonban csak egy juthatott tovább a döntőbe. Aki nem más, mint Tolvai Reni és Lakatos Laci.
A sztárpárok lenyűgöző produkciói után Szikora Róbert és Békefi Viktória hatalmas extra produkcióval lépett fel a Nagy Duett színpadán.
Hírlevél-feliratkozás
