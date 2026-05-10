Azt hitte, csak másnapos: valójában már öt hónapos terhes volt a fiatal nő

Az emberek többsége azt gondolná, egy nő szinte azonnal észreveszi, ha terhes, Alex Paige Moore története azonban teljes mértékben rácáfol erre. A ma már 28 éves ausztrál nő ugyanis egészen a terhessége ötödik hónapjáig nem is sejtette, hogy gyermeket vár, mivel a tüneteit egészen másnak tulajdonította.

Az orvos tudatta az anyával, hogy nem másnapos, hanem már öt hónapos terhes / Fotó: Unsplash.com – Képünk illusztráció

A fiatal nő hónapokig nem is sejtette, hogy terhes

Alex elmondása szerint semmi sem utalt számára egyértelműen arra, hogy várandós lenne. A fiatal nő 21 éves korában gyakran érezte magát fáradtnak, időnként rosszul is volt. Egy alkalommal egy átmulatott este után annyira rosszul lett, hogy egész nap hányt, de meg volt győződve arról, hogy mindez a másnaposság miatt van.

A helyzetet tovább bonyolította, hogy Alex mindeközben policisztás petefészek szindrómával küzdött, ezért a menstruációja mindig is rendszertelen volt. Elmondása szerint előfordult, hogy évente csupán egy vagy két alkalommal jelentkezett a havi ciklusa, így az sem tűnt fel neki, hogy hosszabb ideje kimaradt a vérzése. Mindennek a tetejébe a baba elhelyezkedése miatt külsőleg sem látszott rajta a terhesség, így aztán soha meg sem fordult a fejében, hogy várandós.

Végül a nő az édesanyja biztatására fordult orvoshoz, miután a fáradtság és a rosszullétek sehogy sem akartak elmúlni. Alex, elmondása szerint, sokkot kapott, amikor a vizsgálatot követően az orvos azt közölte vele, hogy terhes, majd ultrahangvizsgálatra küldte. Nem sokkal később arra az igazán megdöbbentő részletre is fény derült, hogy már az ötödik hónapban jár a várandósságot illetően.

Bár a hír eleinte teljesen letaglózta, Alex ma már úgy tekint vissza arra az időszakra és a kislánya születésére, mint élete egyik legfontosabb fordulópontjára. Elmondása szerint az anyaság gyökeresen megváltoztatta őt, és megtanította arra, mi az igaz szeretet, az önzetlenség és a türelem. A gyermeke édesapjával azóta különváltak, ám Alex szerint a lánya olyan célt adott az életének, amilyet korábban soha nem érzett.

Ő a létező legjobb kislány. Van egy kicsi legjobb barátnőm, az életem pedig boldogabb és szebb, mióta ő is a részese

- tette hozzá Alex, aki ezután elárulta, bár sokan nehezen hiszik el a történetét, szerinte egyáltalán nem olyan ritka az úgynevezett „rejtett terhesség”, mint ahogy azt az emberek gondolják. Mióta nyilvánosan előállt, hogy megossza a tapasztalatait, számos nő kereste meg azzal, hogy elmondja, ő is hasonló helyzetet élt át - írja a DailyStar.