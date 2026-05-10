Aggódhat III. Károly: újabb követelésekkel állhat elő a bukott András herceg

András herceg állítólag még nehezebben viseli majd a Sandringham környékére való száműzetését, miután egy férfi a hírek szerint fenyegetően közelített hozzá új otthona közelében: az esetről királyi szakértők is megszólaltak.

Az egykori András herceget jelenleg a bátyja támogatja, aki a magánbirtokán szállásolta el őt / Fotó: Bors

András herceg fenyegetve ézi magát új otthonában

A beszámolók szerint András herceg éppen kutyát sétáltatott a napokban, amikor a norfolki Wolferton közelében, a Marsh Farm birtok térségében egy férfi fenyegető módon közeledett az autójához. Az incidens néhány méterre a királyi család kitagadott tagjától történt.

Az ügyben a 39 éves Alex Jenkinson ellen indult eljárás. A férfi pénteken jelent meg a Westminsteri Bíróság előtt, ahol ártatlannak vallotta magát a fenyegető vagy sértő viselkedés vádjában. A hatóságok szerint viszont a férfi magatartása alkalmas lehetett arra, hogy félelmet keltsen vagy erőszakos reakciót provokáljon.

Az incidens különösen érzékeny időszakban történt az egykori András herceg számára. York egykori hercege ugyanis a közelmúltban vesztette el a hivatalos királyi címeit és szerepeit, valamint el kellett hagynia korábbi otthonát Windsorban, a Royal Lodge rezidenciát, hogy a Marsh Farmra költözzön, miután ismét reflektorfénybe került kapcsolata a néhai, elítélt pedofil üzletemberrel, Jeffrey Epsteinnel.

A brit sajtó szerint András jelenlegi életét és új lakhatását testvére, III. Károly király finanszírozza magánúton. A hírek szerint a bukott András herceg a királytól kapott támogatásból fedezi többek között a saját magánbiztonsági költségeit is a Marsh Farm környékén.

Jennie Bond, a BBC korábbi királyi újságírója úgy véli, András herceg valószínűleg az incidensre hivatkozva próbál majd nagyobb védelmet kikövetelni magának.

Úgy vélem, András ezt az állítólagos incidenst arra fogja majd felhasználni, hogy amellett érveljen, nagyobb biztonságra van szüksége, mint amelyet a testvére, a király jelenleg finanszíroz, és valószínűleg még inkább neheztel majd amiatt, hogy Sandringham egy nyilvánosabb környékére száműzték

- mondta el a szakértő, aki szerint ez az eset bizonyíték arra, hogy András célpontot jelent, és aki nem fogja hagyni, hogy ezt a király figyelmen kívül hagyja, vagy elfelejtse - írja a Mirror.