RETRO RÁDIÓ

Itt a válasz, ezért tüntetett a Fradi-tábor a kupagyőzelem után

Nem sűrűn szokott tüntetni egy megnyert kupadöntő után a győztes fél tábora, de most ezt is megtörtént. A Ferencváros szurkolói füttyszóval reagáltak, amikor a Magyar Kupa-döntő díjátadója elkezdődött.

Megosztás
Szerző: CHI
Létrehozva: 2026.05.10. 12:00
ferencváros mlsz magyar kupa szalai ádám kubatov gábor

A Ferencváros hosszabbításban 1-0-ra legyőzte a Zalaegerszeget a MOL Magyar Kupa döntőjében, és ezzel története 25. diadalát aratta. A lefújás után a győztes csapat szurkolótábora nem csak ünnepelt, nemtetszésének is hangot adott. A díjátadók között volt az MLSZ alelnöke, Szalai Ádám, aki a kiemelt állami futballakadémiákat felügyelő Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet (NSMI) módszertani igazgató-helyettese is.

A Ferencváros szurkolói tüntettek a díjátadó előtt
A Ferencváros szurkolói tüntettek a díjátadó előtt / Fotó: Kurucz Árpád

A 86-szoros magyar válogatott csatár neve a magyarszabályhoz köthető, és a Ferencváros részéről rendszeresen kritika érte az ajánlást. 

A Ferencváros nem ért egyet a magyarszabállyal

A meccs után Kubatov Gábor, az FTC elnökének nyilatkozata csak megerősítette, amit sejteni lehetett: a zöld-fehér szurkolók emiatt fütyülték ki Szalait, és az MLSZ éremátadóját - írja a Magyar Nemzet.

Mindig is tiltakoztam a magyarszabály ellen. Nem lehet szisztémákat begyakorolni, játékosokat kell magyar állampolgárrá tenni, fölösleges köröket kell futni. Ha valaki magyar, az kerüljön be, legyen jobb, mint a külföldiek, egy edző a legjobb játékosokat fogja föltenni a pályára. Én mindig ebben hittem és ez megerősíti a magyar futballt. Mi egy másik irányban indultunk el, én efölött nem tudok és nem is akarok napirendre térni, szerintem ez egy rossz döntés

 – reagált Kubatov az MLSZ szabályozására, amivel a szövetség a támogatás egy részét ahhoz köti, hogy egyszerre öt magyar játsszon az adott csapatban, ebből pedig egy U21-es. Habár magyarszabályként terjedte el az intézkedés, de ez csak egy ajánlás.


 

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu