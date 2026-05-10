Itt a válasz, ezért tüntetett a Fradi-tábor a kupagyőzelem után

A Ferencváros hosszabbításban 1-0-ra legyőzte a Zalaegerszeget a MOL Magyar Kupa döntőjében, és ezzel története 25. diadalát aratta. A lefújás után a győztes csapat szurkolótábora nem csak ünnepelt, nemtetszésének is hangot adott. A díjátadók között volt az MLSZ alelnöke, Szalai Ádám, aki a kiemelt állami futballakadémiákat felügyelő Nemzeti Sportfejlesztési és Módszertani Intézet (NSMI) módszertani igazgató-helyettese is.

A Ferencváros szurkolói tüntettek a díjátadó előtt / Fotó: Kurucz Árpád

A 86-szoros magyar válogatott csatár neve a magyarszabályhoz köthető, és a Ferencváros részéről rendszeresen kritika érte az ajánlást.

A Ferencváros nem ért egyet a magyarszabállyal

A meccs után Kubatov Gábor, az FTC elnökének nyilatkozata csak megerősítette, amit sejteni lehetett: a zöld-fehér szurkolók emiatt fütyülték ki Szalait, és az MLSZ éremátadóját - írja a Magyar Nemzet.

Mindig is tiltakoztam a magyarszabály ellen. Nem lehet szisztémákat begyakorolni, játékosokat kell magyar állampolgárrá tenni, fölösleges köröket kell futni. Ha valaki magyar, az kerüljön be, legyen jobb, mint a külföldiek, egy edző a legjobb játékosokat fogja föltenni a pályára. Én mindig ebben hittem és ez megerősíti a magyar futballt. Mi egy másik irányban indultunk el, én efölött nem tudok és nem is akarok napirendre térni, szerintem ez egy rossz döntés

– reagált Kubatov az MLSZ szabályozására, amivel a szövetség a támogatás egy részét ahhoz köti, hogy egyszerre öt magyar játsszon az adott csapatban, ebből pedig egy U21-es. Habár magyarszabályként terjedte el az intézkedés, de ez csak egy ajánlás.



