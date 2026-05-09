Újabb kérdéseket vet fel Marilyn Monroe halála - Mégsem öngyilkosság áldozata?

A hollywood-i színésznő halála mindmáig rejtély. Egy szakértő most felfedi a titkokat Marilyn Monroe halálával kapcsolatban.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.09. 18:00
Marilyn Monroe rejtély halál

Marilyn Monroe halála mindmáig az egyik legnagyobb rejtély. Sokan kiállnak az öngyilkosság ténye mellett annak tudatában, hogy milyen mentális állapotokkal küzdött a színésznő, ugyanakkor van, aki azt gondolja, hogy nem szabadott volna egyértelműen kijelenteni, hogy a színésznő halálát öngyilkosság okozta.

Marilyn Monroe halálának oka mindmáig rejtély: nem tudni biztosra, hogy öngyilkos lett vagy más okozta a színésznő halálát
Fotó: Entertainment Pictures/Northfoto

Marilyn Monroe halála: képes lesz-e valaha békében nyugodni?

Eltelt 62 év Marilyn Monroe halála óta, s több kérdés merül fel a halálával kapcsolatban, mint válasz. Monroe-t még 1962. augusztus 5-én Los Angeles-i otthonában találták holtan, mindössze 36 évesen. A halálát öngyilkosságnak valószínűsítik a hivatalos vizsgálatok, melyek szerint Monroe barbiturát-túladagolásban halt meg. A körülmények azonban mindmáig vitatottak.

Egy igazságügyi szakértő korábban a PEOPLE magazinnak beszélt a színésznő haláláról. Cyril Wecht akkor ezekkel a szavakkal fogalmazott: 

Nem kérdéses, hogy mi okozta a halálát. Dr. Tom Noguchi boncolása alapos volt, nem maradt ki semmi – nem történt fojtogatás vagy egyéb erőszak. A halált a klorál-hidrát és a fenobarbitál kombinációja okozta. Ugyanakkor az már sokkal kevésbé tisztázott, hogy ez szándékos volt-e.

 – mondta a szakértő, aki 2024-ben hunyt el.

Wecht hangsúlyozta, hogy az ilyen eseteknél kulcsfontosságú, hogy mi történt az utolsó órákban: „Amikor azt vizsgáljuk, öngyilkosság, baleset vagy akár emberölés történt-e, az számít, mi zajlott az életében és közvetlenül a halála előtti időszakban.”

A színésznő halálának egyik furcsa részlete, hogy csak jóval később értesítették a hatóságokat, órák teltek el, mire értesítették a rendőrséget, majd újabb órák múltak el az orvosszakértő kiérkezésééig. „Ez megnehezíti a halál pontos időpontjának meghatározását.”

A másik részlet a gyógyszerek mennyiségének kérdése. A színésznő a halála előtt néhány nappal váltotta ki a klorál-hidrátot, összesen 50 kapszulát, melyből csak 10 darab maradt. „Ez azt jelenti, hogy öt nap alatt 40-et használt fel” – mondta.  Bár ismert volt, hogy rendszeresen szedte ezeket, nem bizonyított, hogy egyszerre vette volna be őket.

Nem lett volna szabad kijelenteni az öngyilkosságot

Monroe életének utolsó estéjén több emberrel is telefonált, azonban egy idő után már nem tudták őt elérni. A színésznő holttestére pszichiátere talált rá másnap délelőtt. Később napvilágra kerül, hogy a gyomor és a belek egy része hiányoztak a toxikológiai vizsgálatokból, s mindez igen komoly vitákat váltott ki.

A színésznő testén úgynevezett „kettős hullafoltosság” is jelen volt, amely arra utal, hogy a halála után elmozdították a testét. A hatóságok akkor kiemelték, hogy mindez nem utal még az idegenkezűségre. A szakértő kiemelte, hogy a körülmények miatt nem lett volna szabad egyértelműen kijelenteni, hogy Monroe öngyilkosságot követett el. 

Nem lehetett teljes bizonyossággal eldönteni, hogy baleset vagy öngyilkosság történt. Én inkább meghatározatlannak minősítettem volna.

A hollywoodi ikon, Marilyn Monroe halála mindmáig számos kérdést vet fel, halálának oka pedig a legismertebb rejtélyek egyike marad. – írta a PEOPLE.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
