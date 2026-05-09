Újabb kérdéseket vet fel Marilyn Monroe halála - Mégsem öngyilkosság áldozata?

Marilyn Monroe halála mindmáig az egyik legnagyobb rejtély. Sokan kiállnak az öngyilkosság ténye mellett annak tudatában, hogy milyen mentális állapotokkal küzdött a színésznő, ugyanakkor van, aki azt gondolja, hogy nem szabadott volna egyértelműen kijelenteni, hogy a színésznő halálát öngyilkosság okozta.

Marilyn Monroe halála: képes lesz-e valaha békében nyugodni?

Eltelt 62 év Marilyn Monroe halála óta, s több kérdés merül fel a halálával kapcsolatban, mint válasz. Monroe-t még 1962. augusztus 5-én Los Angeles-i otthonában találták holtan, mindössze 36 évesen. A halálát öngyilkosságnak valószínűsítik a hivatalos vizsgálatok, melyek szerint Monroe barbiturát-túladagolásban halt meg. A körülmények azonban mindmáig vitatottak.

Egy igazságügyi szakértő korábban a PEOPLE magazinnak beszélt a színésznő haláláról. Cyril Wecht akkor ezekkel a szavakkal fogalmazott:

Nem kérdéses, hogy mi okozta a halálát. Dr. Tom Noguchi boncolása alapos volt, nem maradt ki semmi – nem történt fojtogatás vagy egyéb erőszak. A halált a klorál-hidrát és a fenobarbitál kombinációja okozta. Ugyanakkor az már sokkal kevésbé tisztázott, hogy ez szándékos volt-e.

– mondta a szakértő, aki 2024-ben hunyt el.

Wecht hangsúlyozta, hogy az ilyen eseteknél kulcsfontosságú, hogy mi történt az utolsó órákban: „Amikor azt vizsgáljuk, öngyilkosság, baleset vagy akár emberölés történt-e, az számít, mi zajlott az életében és közvetlenül a halála előtti időszakban.”

A színésznő halálának egyik furcsa részlete, hogy csak jóval később értesítették a hatóságokat, órák teltek el, mire értesítették a rendőrséget, majd újabb órák múltak el az orvosszakértő kiérkezésééig. „Ez megnehezíti a halál pontos időpontjának meghatározását.”

A másik részlet a gyógyszerek mennyiségének kérdése. A színésznő a halála előtt néhány nappal váltotta ki a klorál-hidrátot, összesen 50 kapszulát, melyből csak 10 darab maradt. „Ez azt jelenti, hogy öt nap alatt 40-et használt fel” – mondta. Bár ismert volt, hogy rendszeresen szedte ezeket, nem bizonyított, hogy egyszerre vette volna be őket.