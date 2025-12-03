Kiderült: ettől a három embertől vett búcsút halála előtt Marilyn Monroe

Válások, szakítások, filmes bukások, még is ikonikusan fennmaradt Marilyn Monroe neve, amely egybekötött a filmszakma és botrányok sorozatával. Marilyn Monroe halála előtt démonjaival küzdött, mai napig azt rebesgetik, hogy önként vetett véget életének. Sokak szerint pedig ezt a csalfa teóriát azok találták ki, akik meggyilkolták őt, hogy elhallgattassák.

Marilyn Monroe halála a mi napig rejtély Fotó: Sunset Boulevard

A boldogtalan szexszimbólum, Marilyn Monroe

Beszámolók szerint a színésznő utolsó napja, úgy indult, mint ahogyan eddig. A brentwoodi házában tartózkodott a házvezetőnője, Eunice Murray és a pszichológusa, Ralph Greenson társaságában. Később interjúja lett volna az egyik helyi magazinnal, de váratlanul visszamondta, majd színész barátjával, Peter Lawforddal beszélt telefonon.

Peter elmondta, hogy érezte, hogy valami nincsen rendben:

Kétségbeesettnek tűnt a 20th Century-Foxszal kötött szerződésének elvesztése és néhány más személyes ügy miatt.

Marilyn a Peterrel és a feleségével közös vacsorát is lemondta, a következő szavakkal befejezvén: „Búcsúzom Pattől (Peter felesége), búcsúzom Jacktől (John F. Kennedytől), és búcsúzom tőled, mert kedves srác vagy”.

Pszichológusa ezt nyilatkozta Marilyn utolsó időszakáról:

Nem tudott aludni, azt mondta, mennyire értéktelennek érzi magát. Arról beszélt, hogy elcseszett, hogy csúnya, és hogy az emberek csak érdekből kedvesek hozzá, amit tőle kaphatnak. Azt mondta, hogy már nincs értelme élnie.

A beszámolók ennek ellenére azt sugallták, több dolog sem stimmel az ügy kapcsán. Marilyn Monroe teste elvileg már teljesen kihűlt, az orvosok pedig feltűnően titkolóztak.

A díva hason feküdt az ágyon, mellett volt több gyógyszeres doboz is, melyben altató Nembutal volt a boncolási jegyzőkönyv szerint pedig nagy mennyiségű barbitursav származék (nyugtató és altatók összetevője) volt a májában és a vérében. De a gyomrában nem voltak tabletta maradványok. 22:30 és hajnali 1 óra között datálják a halál időpontját, de a rendőrséget csak hajnali négykor értesítették, holott a bejárónő folyamatosan szólongatta a színésznőt.