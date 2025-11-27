Sokkoló bűntény: terhességet szimulált, majd eljátszotta gyermeke halálát a gátlástalan nő

Elképesztő bűntényről érkezett hír Közép-Amerikából, melynek során egy nő csúnyán átverte a volt partnerét. Mindez két évvel ezelőtt vette kezdetét, amikor a vádlott, Tahira Edilka Montero azt mondta az egykori párjának, Duvier Alexander Moralesnek, hogy az ő gyermekével volt terhes, ám a kislány tragikus módon elhunyt az intenzív osztályon, mindössze három nappal a születése után, 2023. október 10-én. A férfi természetesen összetört a hír hallatán, ám a helyzet váratlan fordulatot vett, amikor a temetésen, a koporsóba pillantva Morales egy játékbabát látott meg.

Terhességet szimulált egy nő, majd ennél is továbbment / Fotó: Camylla Battani / unsplash.com – Képünk illusztráció

Duvier ezután megvádolta Monterót, hogy terhességet színlelt, majd temetést szervezett a babának, amelyet állítása szerint úgy állított be, mintha egy újszülött holtteste lenne. Monterót most felmentették, ám az üggyel kapcsolatban számos kérdésre továbbra sem érkezett magyarázat.

Terhességet szimulált, majd temetést szervezett a "babának"

Montero állítása szerint a lánya Panamavárosban, Panamában született, de az országszerte zajló tüntetések és útlezárások miatt a holttestét csak az év december 14-én tudták Duvier szülővárosába, Bugabába szállítani. A temetést másnap tartották, amelyre Duvier és a családja is megérkezett, hogy végső búcsút vegyenek a kislánytól, akit soha nem ismerhettek. Az események azonban nem várt fordulatot vettek, amikor Duvier édesanyja észrevette, hogy az elhunyt gyermek kesztyűje és cipője nem egy igazi kisbabáé. A férfi családja ekkor jött rá arra, hogy a koporsóban nem egy valódi csecsemő holtteste fekszik, hanem csak egy játékbaba, amelyet úgy öltöztettek fel és festettek ki az arcát, mintha egy valódi kisbaba lenne.

Azt mondták nekünk, hogy a babám röviddel a születése után meghalt. Játszottak az érzéseinkkel

- jelentette ki Duvier, aki még abban a hónapban panaszt nyújtott be a hatóságokhoz: hozzátette, hogy szerinte a volt párja az egész terhességet megjátszotta, mialatt azt is megakadályozta, hogy részt vegyen a temetés előtti boncolásokon.

A család kikérte a gyermek születési anyakönyvi kivonatát a kórházból, ám erre állítólag nem találtak bizonyítékot. Most, közel két évvel az állítólagos leleplezés után, Monterót minden vádpont alól felmentették, mivel a bíróság arra a következtetésre jutott, nincs elég bizonyíték ahhoz, hogy elítéljék. Úgy tudni, a felmentés okait december 5-én teljes egészében nyilvánosságra hozzák majd. Addig is az ország, amelyet régóta zavarba ejt ez az elképesztő ügy, feszülten várakozik.