Sokkoló bűntény: terhességet szimulált, majd eljátszotta gyermeke halálát a gátlástalan nő
Az elképesztő átverés két évvel ezelőtt vette kezdetét. A hírek szerint a nő azt állította, az egykori párja gyermekével volt terhes, ám a baba nem sokkal a születése után meghalt. A temetésen végül sokkoló felfedezésre került sor.
Elképesztő bűntényről érkezett hír Közép-Amerikából, melynek során egy nő csúnyán átverte a volt partnerét. Mindez két évvel ezelőtt vette kezdetét, amikor a vádlott, Tahira Edilka Montero azt mondta az egykori párjának, Duvier Alexander Moralesnek, hogy az ő gyermekével volt terhes, ám a kislány tragikus módon elhunyt az intenzív osztályon, mindössze három nappal a születése után, 2023. október 10-én. A férfi természetesen összetört a hír hallatán, ám a helyzet váratlan fordulatot vett, amikor a temetésen, a koporsóba pillantva Morales egy játékbabát látott meg.
Duvier ezután megvádolta Monterót, hogy terhességet színlelt, majd temetést szervezett a babának, amelyet állítása szerint úgy állított be, mintha egy újszülött holtteste lenne. Monterót most felmentették, ám az üggyel kapcsolatban számos kérdésre továbbra sem érkezett magyarázat.
Terhességet szimulált, majd temetést szervezett a "babának"
Montero állítása szerint a lánya Panamavárosban, Panamában született, de az országszerte zajló tüntetések és útlezárások miatt a holttestét csak az év december 14-én tudták Duvier szülővárosába, Bugabába szállítani. A temetést másnap tartották, amelyre Duvier és a családja is megérkezett, hogy végső búcsút vegyenek a kislánytól, akit soha nem ismerhettek. Az események azonban nem várt fordulatot vettek, amikor Duvier édesanyja észrevette, hogy az elhunyt gyermek kesztyűje és cipője nem egy igazi kisbabáé. A férfi családja ekkor jött rá arra, hogy a koporsóban nem egy valódi csecsemő holtteste fekszik, hanem csak egy játékbaba, amelyet úgy öltöztettek fel és festettek ki az arcát, mintha egy valódi kisbaba lenne.
Azt mondták nekünk, hogy a babám röviddel a születése után meghalt. Játszottak az érzéseinkkel
- jelentette ki Duvier, aki még abban a hónapban panaszt nyújtott be a hatóságokhoz: hozzátette, hogy szerinte a volt párja az egész terhességet megjátszotta, mialatt azt is megakadályozta, hogy részt vegyen a temetés előtti boncolásokon.
A család kikérte a gyermek születési anyakönyvi kivonatát a kórházból, ám erre állítólag nem találtak bizonyítékot. Most, közel két évvel az állítólagos leleplezés után, Monterót minden vádpont alól felmentették, mivel a bíróság arra a következtetésre jutott, nincs elég bizonyíték ahhoz, hogy elítéljék. Úgy tudni, a felmentés okait december 5-én teljes egészében nyilvánosságra hozzák majd. Addig is az ország, amelyet régóta zavarba ejt ez az elképesztő ügy, feszülten várakozik.
Duvier és a családja kiváltképp csalódott, miután nem kapták meg a válaszokat a kérdéseikre. Az ügyészek 136 hónapos börtönbüntetést követeltek, azzal érvelve, hogy Montero megjátszotta a terhességét, hamisított dokumentumokat mutatott be, és hamis temetést szervezett. A csapatnak annyit sikerült bebizonyítania, hogy a gyermek születéséről vagy a későbbi kórházi ellátásról nem maradtak feljegyzések, Duvier pedig számos meghamisított dokumentumot kapott. Bár Montero hidegnek és távolságtartónak tűnt a tárgyalás során, az orvosszakértők megerősítették, hogy nem szenvedett semmilyen mentális egészségügyi problémától. Duvier és a jogi csapata jelenleg azt mérlegeli, benyújtsanak-e fellebbezést az ítélettel szemben – írja a Mirror.
A közelmúltban érkezett már hír hasonló incidensről: ekkor egy 22 éves, Airdrie-ból származó lány, Kira Cousins hitette el a környezetével, hogy gyermeket vár, szülést imitált, majd egy élethű, úgynevezett reborn babát mutatott be a kislányaként. Kira később egy üzenetben azt közölte a "gyermeke apjával", hogy a kislány meghalt, ám hamarosan kiderült az igazság. A lány – aki a közösségi médiában is folyamatosan dokumentálta a „terhességét” –, a TikTokon számolt be arról, hogyan derült fény a hazugságaira. Kijelentette, korábban senki, sem a "gyermek apja", sem a családja nem sejtett semmit, a tettei pedig nem maradtak következmények nélkül.
