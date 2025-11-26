Rosszul lett a buszon, meghalt egy 15 éves fiú

Meghalt egy 15 éves fiú Skóciában, halálának körülményei egyelőre tisztázatlanok. A középiskolás diák a beszámolók szerint rosszul lett egy buszon egy iskolai kirándulás során – írja a PEOPLE. Halálának körülményei egyelőre tisztázatlanok, a vizsgálat még folyamatban van – tették hozzá a hatóságok.

Az eset november 24-én történt a skóciai Dunfermline-ban, ahol a Beath középiskola diákjai egy tanórára tartottak.

Hétfőn délután háromnegyed kettő körül bejelentést kaptunk, hogy egy 15 éves fiú rosszul lett egy buszon a körforgalomnál, Dunfermline-ban

– közölte a skót rendőrség szóvivője.

Meghalt egy 15 éves fiú, halálának körülményei egyelőre tisztázatlanok

A mentősök a helyszínre érkezést követően halottnak nyilvánították a fiatal fiút.

Halálát körülményei egyelőre nem tisztázottak, a vizsgálat még tart

– tette hozzá később a rendőrség.

A Beath igazgatója, Stephen Ross levélben erősítette meg a végzős diák halálát. A fiú nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.

A helyzet gyorsan romlott, és bár a mentő kiérkezett, a fiatal tragikus módon elhunyt

– írta Ross.

A tragikus hír mélyen lesújtotta az iskola közösségét, a fiatal fiút rengetegen gyászolják.