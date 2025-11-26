Rosszul lett a buszon, meghalt egy 15 éves fiú
Hiába ért ki hamar a mentő, nem tudtak segíteni. Meghalt egy 15 éves tanuló.
Meghalt egy 15 éves fiú Skóciában, halálának körülményei egyelőre tisztázatlanok. A középiskolás diák a beszámolók szerint rosszul lett egy buszon egy iskolai kirándulás során – írja a PEOPLE. Halálának körülményei egyelőre tisztázatlanok, a vizsgálat még folyamatban van – tették hozzá a hatóságok.
Az eset november 24-én történt a skóciai Dunfermline-ban, ahol a Beath középiskola diákjai egy tanórára tartottak.
Hétfőn délután háromnegyed kettő körül bejelentést kaptunk, hogy egy 15 éves fiú rosszul lett egy buszon a körforgalomnál, Dunfermline-ban
– közölte a skót rendőrség szóvivője.
Meghalt egy 15 éves fiú, halálának körülményei egyelőre tisztázatlanok
A mentősök a helyszínre érkezést követően halottnak nyilvánították a fiatal fiút.
Halálát körülményei egyelőre nem tisztázottak, a vizsgálat még tart
– tette hozzá később a rendőrség.
A Beath igazgatója, Stephen Ross levélben erősítette meg a végzős diák halálát. A fiú nevét egyelőre nem hozták nyilvánosságra.
A helyzet gyorsan romlott, és bár a mentő kiérkezett, a fiatal tragikus módon elhunyt
– írta Ross.
A tragikus hír mélyen lesújtotta az iskola közösségét, a fiatal fiút rengetegen gyászolják.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre