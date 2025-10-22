Döbbenetes átverés: terhességet szimulált a 22 éves lány, a java pedig csak ezután jött

Hónapokon át csúnyán rászedte a családját és egész környezetét az a 22 éves nő, aki mindenkivel elhitette, hogy kisbabát vár. Az Airdrie-ből származó Kira Cousins ​​a hírek szerint álpocakot viselt, szülést szimulált, majd egy élethű, úgynevezett reborn babát mutatott be, mint a Bonnie-Leigh Joyce nevű kislányát.

Hónapokon át mindenkit rászedett a nő, aki eljátszotta, hogy terhes / Fotó: Anastasiia Chepinska / unsplash.com – Képünk illusztráció

Terhességet szimulált a nő, és ez még csak a kezdet volt

A 22 éves lány a hónap elején jelentette be a közösségi médiában, hogy megérkezett a kislánya. Kira korábban több fotót is megosztott, többek közt az ultrahang felvételeket, a nemfelfedő bulin készült képeket, valamint azokat a babaholmikat is, amelyeket a jóakarók küldtek neki. Még a kórházi vizsgálatokról és a babával kapcsolatos komplikációkról is közzétett posztokat, amelyekben azt állította, hogy a szülés előtti vizsgálatok szívhibát mutattak ki. A hazug nő azonban végül lelepleződött: a barátai álltak elő, hogy elmeséljék, hogyan bukott le Kira hat nappal az állítólagos szülés után a családja és a "gyermeke apja" előtt, miután az édesanyja megtalálta a szobájában a műanyag babát és a többi kelléket. Nem sokkal később a nő állítólag küldött egy üzenetet "a baba édesapjának”, amelyben azt állította, hogy a gyermekük elhunyt.

A woman who faked her pregnancy to her family to receive gifts etc.



Kira Cousins 22 from Scotland wear a prosthetic bump in pictures



she also faked hospital appointments and even used a doll as the baby.. pic.twitter.com/VDcvQkOyXs — London & UK Street News (@CrimeLdn) October 20, 2025

Az egyik barát, Neave McRobert állítása szerint a helyzet akkor kezdett gyanússá válni, amikor a családtagoknak feltűnt, hogy sosem hallják sírni a babát, illetve a nő azt sem hagyta, hogy rajta kívül más felvegye: ezt azzal indokolta, hogy Bonnie-Leigh orvosi vizsgálatokon esett át, a rossz egészségügyi állapota miatt. A család egy másik közeli ismerőse úgy nyilatkozott, teljesen ledöbbent, amikor fény derült az igazságra, noha mindig is sejtette, Kira csak megjátssza a terhességet. Hozzátette, hogy tíz éve ismeri a lányt, ezalatt pedig rengeteg mindenben hazudott.

Kira Cousins egy, a TikTokon közzétett nyilatkozatban számolt be arról, hogyan derült fény a hazugságaira, valamint kijelentette, hogy korábban senki, sem a "gyermeke apja", sem a családja nem sejtett semmit, a tettei pedig nem maradtak következmények nélkül – írja a Daily Star.