"Lábacskák és babaillat!" - Megszületett Lola kislánya

Az egykori tinisztár már nagyon várta a babája érkezését.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.10.01. 13:17
Az egykori tinisztár, Lola egy ország kedvencévé vált, akinek az élete a közelmúltban alig pár hónap leforgása alatt teljesen megváltozott. Az énekesnőt márciusban jegyezték el, majd áprilisban már azt az örömhírt jelentette be, hogy kisbabát vár, egy kislányt, aki nemrég megérkezett hozzájuk.

Lola és kutyája
Megszületett Lola kislánya / Fotó: Facebook/Lola

Az énekesnő nemrég a közösségi oldalán osztotta meg a hírt, hogy világra jött a kisbabája.

Mindenhol lábacskák és babaillat

- írta a fényképet is tartalmazó Instagram-posztban Lola, melynek kommentszekciójába csakhamar számtalan jókívánságot tartalmazó hozzászólás érkezett.

Szívből gratulálok! Jó egészséget, sok boldogságot kívánok 

- üzente az egyik rajongó.

Lola egyébként korábban úgy nyilatkozott, az orvosok azt mondták neki, már elkésett a gyermekvállalással, ám végül megtörtént a csoda, és most, 37 évesen végre átélheti az anyaság örömeit.

Jó egészséget kívánunk az egész családnak!

 

