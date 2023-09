„Nem volt betervezve” – új taggal bővült a magyar szépségkirálynő családja – Videó

Gelencsér Timi korábban már többször is elmondta, hogy szívügyének tekinti az állatok védelmét, különösen a kutyamenhelyekre fordít nagy figyelmet, többet is támogat, ahogy csak tud. Nem is olyan rég még óriási balhét is csapott abból, hogy celebtársai csúnyán rászedtek egy menhelyet, azonban igyekszik pozitívabb dolgokra gondolni.

A szépségkirálynő nem bír betelni a kis Fügével Fotó: Bors

Ennek köszönhető az is, hogy a szépség az Eszkuláp Állatvédő Egyesületnél járt, ahol rögtön beleszeretett a kis Fügébe és örökbe fogadta.

A személyisége, meg az energiái levettek a lábamról, úgyhogy nem tudtam ott hagyni

– árulta el Timi a Mokkában, ahová a kutyust is magával vitte. Elmondta, hogy eleinte úgy gondolta, hogy nem férne bele még egy kutya az életébe, hiszen rengeteget dolgozik, ezért keveset van otthon. Emiatt anyukája már így is sokszor vigyázott Licsire, az első kutyájára.

Teljesen véletlen volt, nem volt betervezve

– tette hozzá Füge örökbefogadásának a történetéhez, akit egyévesen vett magához. A kutyus új gazdija előtt sok mindenen ment keresztül: egyik mancsa el volt törve, sőt, arra is akadt példa, hogy el akarták altatni.

Timi emellett mindenkit arra buzdított a műsorban, hogy fogadjon örökbe kutyát. Úgy gondolja ugyanis, hogy fantasztikus érzés, ha egy menhelytől kerül hozzánk a kiskedvencünk.

Nem lehet megmagyarázni ezt a kötődést, a kutya az egy gyógyír

– hangsúlyozta a műsorvezető.