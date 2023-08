Gelencsér Timi őszinte vallomása: Gyermekkorában őt is bántották

Szokták mondani, hogy a gyermekszáj kegyetlen, kicsúfolja azt, aki valamiben más. Gelencsér Timit például azért, mert már kiskorában is rossz volt a szeme, ezért szemüveget kellett hordania.





Új külsőt villantott Gelencsér Timi

A Dancing with the Stars korábbi győztese egészen új megvilágításban látja mostanában a világot. A szépségkirálynő ugyanis újra szemüveges lett, ami ellentétben gyermekkorával, most nem okoz neki problémát, sőt! A szerelmes modell szerint a szép okuláré öltöztet.

– Versenysportoltam, de csak az iskolában hordtam a szemüveget, az edzésekre és a versenyekre levettem. A szemem kezdett hozzászokni, hogy szemüveg nélkül is látnia kell – mesélte Gelencsér Timi új külsejéről a Mokkában. – Alkalmazkodott hozzá a szemem, valamennyit hozzá is erősödött, így egy idő után letettem. Akkoriban zavart, nem is tartottam menőnek, így felhagytam a hordásával. Engem is bántottak a szemüveg miatt az iskolában, ami rosszulesett, pedig én már akkor is úgy gondolkoztam erről, hogy örüljünk annak, hogy van lehetőségünk a látásunkon javítani.