Még most is a torkomban ver a szívem: Amerikai kalandjáról mesélt Gelencsér Timi

Évente egyszer-kétszer szeretek elmenni vidámparkba, egyszerűen odáig vagyok értük. Voltam már Amerikában is, a Universal vidámparkban, az is hatalmas, de ahol most voltunk, a Six Flags kenterbe veri. Óriási, nagyon hosszú és izgalmas hullámvasútjai vannak, olyanok, hogy még most is a torkomban ver a szívem. Mindet kipróbáltuk, meg persze volt céllövölde, Matyi plüsst lőtt nekem, bevallom, nekem ez volt a kedvenc programom!