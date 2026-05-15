Britney Spears bizarr jelenetet okozott és többekben félelmet keltett

Az énekesnő egy étteremben vonta magára a figyelmet.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.15. 09:00
Újabb aggasztó jelenetekről számoltak be Britney Spears kapcsán, miután a popsztár állítólag feltűnést keltett egy Los Angeles-i étteremben szerda este. Szemtanúk szerint az énekesnő „kaotikusan” viselkedett, hangoskodott, kiabált, sőt időnként még ugatott is vacsora közben.

Britney Spears barátaival vacsorázott, de a szemtanúk szerint bizarr módon viselkedett

A 44 éves sztár a Blue Dog Tavern nevű étteremben vacsorázott két barátjával, amikor a vendégek szerint furcsává vált a hangulat az asztaluk körül. Egyesek azt állították, hogy Britney Spears többször felemelte a hangját, miközben a környezetében ülők egyre kényelmetlenebbül érezték magukat.

Az egyik vendég szerint az énekesnő egy ponton egy késsel a kezében sétált el az asztaluk mellett, amitől megijedt, mert attól tartott, hogy valakit véletlenül megsebezhet. Később arról is beszámoltak, hogy Spears az étterem ajtajánál rágyújtott egy cigarettára, mire a személyzet állítólag megkérte a vele lévő férfit, hogy szóljon neki, oltsa el.

A vacsora alatt az énekesnő állítólag etette férfi társát, és többször azt mondta neki: „Szeretlek.” A szemtanúk azonban nem tudták eldönteni, hogy komolyan beszélt-e, vagy csak viccelődött.

A történtek után állítólag Spears biztonsági csapata vitte haza az énekesnőt. Képviselője azonban határozottan cáfolta a legdurvább állításokat. Szerinte Spears teljesen nyugodtan vacsorázott asszisztensével és testőrével, és csupán arról mesélt, hogy a kutyája hogyan ugatja a szomszédokat. A szóvivő azt is hangsúlyozta, hogy Spears senkit sem veszélyeztetett a késsel, azt kizárólag az étel felvágására használta.

Az incidens különösen azért keltett nagy figyelmet, mert Spears nemrég rehabilitációs kezelésen vett részt egy korábbi ittas vezetési ügy után. A hírek szerint az elmúlt időszakban igyekezett rendezni az életét - írja a Page Six.

 

