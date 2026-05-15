Slágertermék féláron – sokat lehet spórolni a SPAR-ban

Elképesztő akciók egy helyen! A SPAR legújabb ajánlatai között hűsítő finomságok, mirelitek, szószok, tisztítószerek és air fryer is szerepel. Utóbbi ráadásul féláron!

Érdemes alaposan átnézni a SPAR május 14-20-ig tartó akciós szórólapját! Számos kategóriában találni megfontolandó ajánlatot: 20 százalékkal olcsóbb minden hűtött Kinder multipack és a Pöttyös Túró Rudi családi csomag. S ha már a hűtőpultnál járunk, vessünk egy pillantást a fagyasztókra is, ugyanis minden gyorsfagyasztott Frosta haltermék 25 százalékos kedvezménnyel érhető el.

Ha megfűszereznéd az életed, pontosabban az ételed, akkor is jó helyee jársz! A SPAR-ban most minden Vegeta termék 30 százalékkal olcsóbban kapható. A grillszezonhoz pedig a szükséges pluszt jelentő ketchupok, mustárok és majonézek közül egyes Globus termékek 35 százalékos kedvezménnyel kaphatók a SPAR-ban az akciós időszakban!

Nincs kifogás, ragyoghat a lakás is: minden Vanish termék 25 százalékkal olcsóbban érhető el a SPAR-ban.

A végére tartogattuk az egyik legjobb ajánlatot: a Gourmetmaxx air fryer most 50 százalékos kedvezménnyel vásárolható meg!

Tudatos vásárlással most sokat lehet fogni

A mostani SPAR-akciók jól mutatják, hogy nemcsak az alapélelmiszereken lehet spórolni, hanem a háztartási termékeken és a konyhai eszközökön is. Az ilyen kedvezmények különösen akkor jönnek jól, amikor egy család egyszerre próbál figyelni a minőségre és a kiadásokra. Sokan ilyenkor nemcsak a heti bevásárlást intézik el, hanem előre is gondolkodnak: betáraznak a tartósabb termékekből, vagy éppen most vesznek meg egy régóta kinézett konyhai gépet. Az air fryer-akció például tipikusan olyan ajánlat lehet, amely miatt sok vásárló végül nem halogatja tovább a beszerzést. A kedvezmények ráadásul többféle vásárlói igényt lefednek egyszerre. Van itt gyors vacsora, nassolnivaló, grillezéshez szükséges szósz, takarítási segítség és modern konyhai eszköz is. Aki pedig szereti kihasználni az akciós időszakokat, annak most érdemes lehet alaposan átnézni a SPAR aktuális kínálatát, mert több népszerű termék is jóval kedvezőbb áron került a polcokra – írja a mindmegette.