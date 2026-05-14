Új szerelem a láthatáron? Jennifer Lopez színésztársáról, Brett Goldsteinről áradozott

Jennifer Lopez egy vörös szőnyeges eseményen áradozott legutóbbi filmpartneréről, Brett Goldsteinről. Az eseményen jelenlévők azonnal érezték, hogy kettejük között igencsak jól működik az összhang, s mindketten hasonló véleménnyel vannak egymásról. Vajon újabb románc van kialakulóban vagy csak jó munkatársi kapcsolat alakult ki a két színész között?

Jennifer Lopez egy vörös szőnyeges eseményen áradozott legutóbbi filmpartneréről, Brett Goldsteinről.

Tagadhatatlanul jó hangulatban jelent meg Jennifer Lopez és Brett Goldstein a 2026-os Netflix Upfront vörös szőnyeges eseményén New Yorkban. Az eseményen a közös filmjüket az Office Romance-t népszerűsítik. Jennifer elegánsan szexi megjelenése mellett sokaknak feltűnt a két színész közötti természetes összhang.

Lopez halvány rózsaszín, elegáns ruhában jelent meg, Goldstein pedig világosszürke zakóban, pólóban és fehér nadrágban állt a vörös szőnyegre. Lopez elmondta, hogy már a kezdetektől fogva érezte, erős kémia van közöttük, amely a forgatás során tovább erősödött.

Már az elején is nagyszerű volt az összhang köztünk, és ez csak erősödött a közös munka során

– mondta az énekesnőként is elismert sztár.

Jennifer azt is megosztotta, hogy meglepte partnere személyisége: „Valami keményebb figurára számítottam, de egy kedves, visszafogott és nagyon intelligens embert ismertem meg, aki rendkívül sármos.” Jennifer hozzátette, hogy már korábban is Goldstein rajongója volt, különösen a Ted Lasso című sorozatban nyújtott alakítása nyerte el az énekesnő tetszését. „Azt hittem, inkább a karakteréhez hasonlít majd, de teljesen más: nyugodt és kedves.”

Goldstein az elejétől fogva Jennifer Lopezt akarta

A közös vígjátékban Lopez egy sikeres vezérigazgatót alakít, aki beleszeret a Goldtsein által alakított új alkalmazottjába. Goldstein – aki a film egyik írója is – elmondta, hogy már a kezdetektől fogva az énekesnőt képzelték el a film főszerepére.

Amikor azon gondolkodtunk, ki lenne a legjobb romantikus vígjáték-sztár, gondolkodás nélkül J.Lo-t mondtuk. Sokkal könnyebb írni, ha őt tartjuk szem előtt, mert ebben ő a legjobb

– fogalmazott a színész.