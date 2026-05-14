Gólyahír! Palvin Barbi bejelentette, hogy kisbabát vár

Felrobbant az internet, miután Palvin Barbi és férje, Dylan Sprouse egy elképesztően cuki bejegyzésben tudatták a világgal, hogy hamarosan szülők lesznek! A világhírű magyar modell Instagram-oldalán osztotta meg a nagy hírt, a rajongók pedig azonnal elárasztották gratulációkkal a sztárpárt.

Palvin Barbi és férje, Dylan Sprouse gyermeket várnak Fotó: NurPhoto via AFP

Palvin Barbi terhes és sugárzik a boldogságtól

Barbi a fotókon ragyogóan gyönyörűen fest egy kék ruhában, amely szépen kiemeli már gömbölyödő pocakját. Dylan végig szerelmes pillantással nézi feleségét, miközben gyengéden a hasára teszi a kezét. A kommentelők azonnal találgatni kezdtek: vajon a kék ruha azt jelenti, hogy kisfiút várnak? Egyelőre azonban a pár nem árulta el a baba nemét.

A megható képsorozat egyik legédesebb pillanata az volt, amikor megmutatták a baba ultrahangfelvételét is. A leendő kisbaba ugyanis különleges kéztartással pózolt a felvételen, amit Barbi és Dylan viccesen le is utánoztak a fotókon. A rajongók teljesen odavannak a kreatív és meghitt bejelentésért.

A sztárpár évek óta Hollywood egyik legkedveltebb szerelmespárja, kapcsolatukat pedig mindig hatalmas érdeklődés övezi. Most pedig úgy tűnik, új fejezet kezdődik az életükben, hiszen hamarosan háromfős családdá bővülnek.