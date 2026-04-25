Áttetsző csipke fehernéműben csókol Palvin Barbi - Fotó

Palvin Barbi magyar divatmodell. 2006-ban, alig 13 évesen indult karrierje, ekkor fedezték fel, miközben Budapesten sétált. Még ebben az évben debütált, azóta pedig már meghódította az egész világot. Szerepelt a L'Officiel kiadásaiban, és a Jalouse, a Vogue és a Glamour címlapján is. Palvin a kifutón Louis Vuitton, Miu Miu, Nina Ricci, Emanuel Ungaro, Christopher Kane, Julien MacDonald, Jeremy Scott, Vivienne Westwood, Etro, Loewe és Giles modelljeként is mutatott be ruhákat, továbbá a 2011 Chanel show-t is ő nyitotta meg. Későbbiekben modellkedett az Armani Exchange, a H&M, és a Victoria’s Secret számára is.

Palvin Barbi szépsége vitathatatlan. / Fotó: Mario Cartelli

Nemrég ijesztő hírek kapcsán hallhattunk felőle, ugyanis megpróbáltak betörni az otthonába. A történet azonban szerencsés véget ér, azóta pedig már újra dolgozik a világhírű magyar szépség. Palvin Barbi nemrég egy olyan fotózáson járt, ahol lezser fehérneműben mutathatta meg a bájait. Ám egy olyan nagy névnek, és feledhetetlen szépségnek, mint Barbara szexibb darabok dukálnak. Rajongói legnagyobb örömére, ez sem maradt ki. A modell Instagram-oldalán egy 24 órán át megtekinthető történetben egy rózsaszín, átlátszó csipkés fehérneműben is megmutatta tökéletes alakját. Palvin Barbara szépsége vitathatatlan. Az összhatás kedvéért pedig még a száját is összehúzta, mintha csak csókolna. A fotó igazán fülledt hangulatúra sikeredett.

Íme a szexi fehérnemű Palvin Barbi