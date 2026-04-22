Palvin Barbiék megszólaltak a betörésről: "Csak örülünk, hogy itt lehetünk..."

Palvin Barbi és Dylan Sprouse végre megszólalt a rémálomba illő napról, mikor megpróbáltak betörni otthonukba. Az események mindkettejüket traumatizálták, most humorral próbálják oldani a feszültséget.

Megszólaltak Palvin Barbiék a betörés után

Palvin Barbiék így élik meg a traumát

A Bors szerint egy vörös szőnyeges eseményen, Az ördög Pradat visel 2 című film premierjén New York-ban Palvin Barbara és férje egészen meglepő módon nyilatkozott a pénteki megrázó élményükről. Dylan Sprouse azt mondta, hogy számára az egész helyzet 'vicces' volt. Továbbá bevallotta, hogy ő nem az a típus, aki sokáig komolyan foglalkozik egy ilyen dologgal, inkább azonnal humorral próbálja oldani a feszültséget. Úgy fogalmazott, hogy az életben szükség van könnyedségre, különösen akkor, ha végül nem történt komolyabb baj:

Az életben kell egy kis könnyedség. És szerencsére senki sem sérült meg, és nem történt semmi komolyabb erőszak, szóval minden rendben van.

Palvin Barbara is hasonlóan nyilatkozott az E!News riporterének. A Victoria's Secret modell egyetértett férjével, megjegyezve, hogy mindketten maguk mögött hagyták a múltat. Majd azt is hozzátette, hogy ők közösen, viccelődéssel és nevetéssel próbálják feldolgozni ezt a nem mindennapi élményt:

Viccekkel és humorral kezeljük a traumát. És egyszerűen csak örülünk, hogy itt lehetünk és megnézhetjük a filmet.

Betörtek Palvin Barbiék otthonába

A szörnyű eset péntek hajnalban történt, a Los Angeles-i Hollywood Hills-ben található házuknál. A behatoló nem sokkal éjfél után próbált meg bejutni az ingatlanba, amikor Dylan Sprouse szembekerült vele. A színész nem habozott, fizikailag is fellépett a férfi ellen, földre vitte, majd fegyverrel tartotta sakkban egészen addig, amíg a rendőrök ki nem érkeztek. A civakodás közben pedig Palvin Barbara hívta a rendőröket, így a hatóságok gyorsan a helyszínre értek. A Los Angeles-i rendőrség megerősítette, hogy az incidenst követően a gyanúsítottat őrizetbe vették. És bár a történtek rendkívül ijesztőek voltak, szerencsére senki sem sérült meg.