Fehérneműben izzasztja a férfiakat Palvin Barbi - Fotó

Az egész világot sokkolta a hír, hogy megpróbáltak betörni Palvin Barbi házába. A beszámolók alapján egy gyanús alakot vett észre az otthonuk kertjében, nem sokkal éjfél után április 17-én, pénteken. Az első hírek szerint a betolakodót Dylan Sprouse fegyverrel tartotta sakkban, majd a földre vitte és feltartóztatta addig, amíg a már korábban riasztott rendőrök meg nem érkeztek a helyszínre.

A Los Angeles Times szerint a hatóságok végül nem konkrétan a birtokra történő behatolás miatt vitték be a férfit, hanem azért, mert korábban kiadott elfogatóparancsok voltak ellene érvényben. A rendőrség azt is közölte, hogy személyi sérülés nem történt, és a gyanúsított nem jutott be a sztárpár Los Angeles-i otthonába.

Most azonban jóval kellemesebb hírek érkeztek Palvin Barbaráról. Az életnek és a munkának, ugyanis tovább kell folytatódnia, így nemrég egy divatfotózáson vett részt. Priscilla Polley divatigazgató, kreatív tanácsadó és stylist. Arról ismert, hogy a bonyolult dolgokat egyszerűen tudja megfogalmazni; a világ legismertebb márkáinak nagy ötleteit valósította már meg – a tervezést, a stratégiát és a történetmesélést vizuálisan lenyűgöző, fogyasztóközpontú élményekké alakítja kampányaiban, divatbemutatókon, élő rendezvényeken és digitális platformokon egyaránt.

Priscilla nevéhez köthető Palvin Barbi legújabb fotósorozata. A divatdiktátor a közösségi oldalán mutatta meg a fehérneműben tündöklő magyar modellt egy 24 órán át megtekinthető történetben.

