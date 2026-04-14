Válik az álompár? – Megdöbbentő dologra figyeltek fel Palvin Barbi rajongói

Újra felröppentek a találgatások Palvin Barbi és Dylan Sprouse kapcsolatáról. A pletykákat ezúttal a színész egyik közösségi médiás lépése erősítette fel: minden korábbi bejegyzését eltávolította az Instagramról, köztük azokat is, amelyeken feleségével együtt szerepelt. Emiatt sokan úgy vélik, hogy a korábbi híresztelések nem voltak alaptalanok, és a sztárpár házassága válságba kerülhetett.

Palvin Barbiék válófélben? (Fotó: AFP)

Nem ritka, hogy hírességek időnként „kitakarítják” a közösségi oldalaikat, ám az ilyen lépések gyakran találgatásokhoz vezetnek. Dylan Sprouse esetében is ez történt: a teljes profilját törölte, ami újra előhozta azokat a tavaly októberben felmerült híreket, amelyek szerint hűtlenség állhat a háttérben.

A pár története több mint hat évvel ezelőtt kezdődött: 2018-ban vállalták fel nyilvánosan a kapcsolatukat. Rövid időn belül a rajongók egyik kedvenc sztárpárjává váltak, gyakran jelentek meg együtt rendezvényeken, és közösségi felületeiken is rendszeresen osztottak meg közös pillanatokat.

2023 nyarán Magyarországon házasodtak össze, és az esküvő után többször hangsúlyozták, hogy harmonikus kapcsolatban élnek, miközben igyekeznek megőrizni a magánéletük határait.

Az utóbbi időben azonban újra és újra felmerültek olyan hírek, hogy nincs minden rendben köztük. Ezeket sem ők, sem a környezetük nem erősítette meg, ráadásul sokáig továbbra is együtt jelentek meg nyilvánosan. Sprouse mostani, váratlan lépése azonban sokak szerint már komolyabb jel lehet, bár mások óvatosságra intenek, mondván: a közösségi média nem feltétlenül tükrözi a valóságot.

A találgatásokat az is táplálja, hogy Palvin Barbara utoljára négy héttel ezelőtt osztott meg közös képet férjével, ami szintén kérdéseket vet fel a kapcsolatuk jelenlegi állapotáról – írja a Life.hu internetes portál.