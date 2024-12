Budapesten kapták lencsevégre Palvin Barbit – Fotók

Mint arról korábban a Metropol beszámolt, Palvin Barbara imádja a halloweent. Ha másból nem is, ez abból kiderül, hogy a gyönyörű magyar szupermodell csak idén háromszor is beöltözött. Először Az Operaház fantomjából ismert Christine-nek, majd egy szexi animekarakternek, most pedig egy vörös ruhás lénynek, amiből habár semmi szexi villantás nem született, rajongói úgy is odavoltak érte.

Palvin Barbi Fotó: AFP

Legfrissebb posztjából pedig az derült ki, hogy a karácsonyt, a szeretet ünnepét is legalább ennyire szereti Palvin Barbi. A barna szépség ugyanis már ünnepi lázban égve egy káprázatos piros ruhában vett részt egy fotózáson a budapesti Four Seasons Hotelben. Mondanunk sem kell a képek ezúttal is tökéletesek lettek, Barbi sugárzó szépségével a bárpultól kezdve, a csempés falig mindent beragyogott.

„Szépség és Budapeset” – írta egyszerűen Palvin Barbi lapozható képgalériájához.

„Magyarország királynője”

„Budapesten született szépség”

„A piros annyira jól áll neked!”

„Akartam neked küldeni egy verset, de te vagy a legszebb vers, amit az élet valaha írt. Egyszerűen gyönyörű és teljesen tökéletes”

– áradoztak Barbiról a követői.