86 éve nyílt meg az első McDonald’s – képgaléria

Pontosan 86 évvel ezelőtt, 1940. május 15-én a kaliforniai San Bernardinóban valami olyasmi vette kezdetét, ami örökre megváltoztatta az étkezési szokásainkat. Richard James „Dick” és Maurice James „Mac” McDonald ezen a napon nyitották meg az első éttermüket. A Meki azóta a világ talán legsikeresebb gyorsétterem-hálózatává nőtte ki magát.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.05.15. 08:00
Akkor még senki sem sejthette, hogy próbálkozásukból néhány évtized alatt a világ egyik legismertebb gyorsétterem-hálózata lesz. Azóta több mint 41 ezer McDonald’s (magyarul Meki) étterem működik világszerte, és a legendás arany boltívek szinte minden kontinensen feltűnnek. A történet azonban jóval szerényebben indult.

Manapság bármikor betérhetünk egy McDonald’s-ba vagyis Mekibe. Fotó: hurricanehank /  Shutterstock

Ír bevándorlók gyermekei alapították a Mekit 

A fivérek a húszas évek végén költöztek Kaliforniába, ahol először a filmiparban próbáltak szerencsét. Később azonban a vendéglátás felé vették az irányt. Első közös vállalkozásukat 1937-ben nyitották meg: egy egyszerű hot dog standot üzemeltettek az autósoknak Monroviában, Los Angeles közelében. A hely jól ment, az igazi áttörést azonban a San Bernardinoba költözésük hozta meg. Itt először „McDonald’s Bar-B-Que” néven üzemeltettek egy népszerű és nyereséges hamburgerezőt, ám a fivérek hamar rájöttek, hogy a hatékonyságuk növelésével még sikeresebbek lehetnek.

Az első „igazi” McDonald’s a North E Street és a West 14th Street sarkán állt, és már külsejében is különlegesnek számított. Nem volt hagyományos belső étkezőtere, a vendégek a pultnál adták le rendelésüket, majd ugyanott kapták meg az ételt. Ez akkoriban forradalmi újításnak számított.

1948-ban a testvérek merész lépésre szánták el magukat: bezárták a jól működő éttermüket, hogy néhány hónappal később egy teljesen újragondolt, „lecsupaszított” koncepcióval nyissanak újra. Felismerték, hogy bevételeik döntő többsége a hamburgerekből származik, ezért a választékot minimálisra csökkentették: csak hamburger, sült krumpli, üdítő és turmix maradt az étlapon.

A tökéletes terv

A testvérek egy futószalagszerű konyhai rendszert dolgoztak ki, amelyben minden dolgozó pontosan tudta a számára meghatározott feladatot. Az alapanyagokat is előre előkészítették, a krumplit infralámpák alatt tartották, hogy meleg legyen, így az ételek pedig percek alatt elkészültek. Ez lett a híres „Speedee Service System”, amely később az egész gyorsétterem-ipart forradalmasította.

A McDonald’s sikere villámgyorsan nőtt. Az 1960-as évek elejére már több száz étterem működött Amerikában, 1963 végére pedig eladták az egymilliárdodik hamburgert is. A márka később világszerte elterjedt, bár később már Ray Kroc tulajdonában volt a cég, miután 1961-ben mindössze 2,7 millió (mai értéken jóval több mint 20 millió) dollárért kivásárolta a McDonald testvéreket. 

Magyarországon pedig 1988-ban nyílt meg az első étterem, méghozzá Budapest belvárosában az V. kerületi Régi posta utcában. A láncot azóta csak Mekiként emlegetik itthon.

Nézd meg azt, hogyan néznek ki a McDonald's éttermek! Nyisd meg a galériát: vannak retró fotók is!

Képeken a McDonald's régi gyorséttermei

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
