A McDonald's egykori séfje kiszivárogtatta a Big Mac szósz receptjét

A közönség kedvenc Big Mac és a hozzá tartozó szósz régóta rejtély tárgyát képezi.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.04.16. 14:00
A McDonald's Big Macje két 100%-ban brit marhahúspogácsából áll, melyeket három réteg szezámmagos zsemle foglal magában. A szendvicsben finomra vágott hagyma, reszelt saláta, savanyúság és a legendás titkos Big Mac szósz található. Bár a jellegzetes szósz számtalan gyorséttermi rajongót rabul ejtett, kevesen tudják, hogy valójában mi is van benne. Mutatjuk a Big Mac szósz receptjét!

Big Mac szósz recept
Kiderült a Big Mac szósz receptje. Illusztráció: Pexels

A gyorsétteremlánc egyik korábbi alkalmazottja azonban most felfedte a titkos receptet, miután megosztotta a saját, utánzott verzióját a TikTokon. A fiókján megosztott videóban Mike Haracz, a McDonald's korábbi séfje felfedte a meglepő összetevők listáját, amelyekből a híres hamburgerszósz készül. Figyelemre méltó módon a videó azt mutatja, hogy a jellegzetes rózsaszín színe ellenére egyáltalán nincs ketchup a pikáns szószban - írja az Express.

Itt van a Big Mac szósz receptje

A majonéz alapú szósz egyedi ízét inkább a düsseldorfi mustár és a fehérborecet kombinációjától kapja.

Mike elmagyarázta, hogy a narancssárga árnyalatot a paprikának köszönheti, amely színezékként és ízfokozóként is funkcionál.

A mustáron, az eceten és a paprikán kívül a többi hozzávaló meglehetősen hagyományos. 

A Big Mac szósz majonéz, édes-savanyú uborka, hagymapor, fokhagyma granulátum és fehér bors keverékéből készül.

Mike szerint ezeket az összetevőket össze kell keverni, és legalább 30 percig pihentetni kell, hogy egy sűrű, a McDonald's éttermekben felszolgálthoz hasonló ízesítésű öntetet kapjunk.

A volt alkalmazott azt állítja, hogy ez a legközelebb áll az eredeti recepthez, és a McDonald's weboldalán felsorolt ​​​​összetevők alapján teljesen hihetőnek tűnik.

Figyelemre méltó, hogy a listáról hiányzik a ketchup vagy bármely más paradicsom alapú termék. Helyükre számos stabilizátort, tartósítószert és fűszert használnak, amelyek mindegyike elhagyható, ha otthon készítjük el a szószt.

Bár a házi készítésű változat nem áll el olyan sokáig, remek alternatívát kínál azok számára, akik szeretnének McDonald's-ihlette ételt összedobni a borsos ár vagy kalóriatartalom nélkül.

 

