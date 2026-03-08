Kiderült Szoboszlai titka; a váltás mellett döntött, üzent a Real Madridhoz

Míg Varga Barnabás teljesítményét a gólja és gólpassza dacára sem említették meg a görög sportsajtóban, Szoboszlai Dominik olyan témákkal is tarolt a hírekben, amelyeknek szinte semmi közük a futballhoz.

Szoboszlai Dominik előbb új hajviselettel keltett feltűnést, aztán a Madridba küldött üzenetével

Fotó: CameraSport

Íme, a heti top: ízelítő a Metropol március 2. és 8. közötti legnépszerűbb sporthíreiből.

Kiderült Szoboszlai Dominik menüjének titka

Néhány hete jelent meg a hír, miszerint Szoboszlai Dominik lett a McDonald’s reklámarca. Ha ez nem lett volna elég örömhír a futballrajongónak, elárulták még, hogy Domi-menüvel is készül a gyorsétteremlánc. Az elmúlt napok találgatásai után végre eljött a nap és kiderült, hogy mi a Liverpool focistájának mekis kedvence.

A Mindmegette vette észre, hogy a McDonald”s már le is leplezte a titkot, mi lesz Szoboszlai menüjében. Domi mekis Kedvence, a tartalma: 1 db McCrispy, 1 db közepes burgonya, 1 db 0,4 l-es shake választható ízben, 1 db csilis-majonézes szósz.

*

Szoboszlai vált a Liverpool lebőgése után

A tök utolsó kiesőjelölt Wolverhampton Wanderers elleni lebőgés (1-2), és az angol bajnok Liverpool történelmi mélypontra kerülése után hamar vigaszra lelt Szoboszlai Dominik. Az óriási feltűnést keltett új hajviselete után új futballcipőt is hordhat Szoboszlai.

Vini Jr. sent Dominik Szoboszlai his new signature boots 🤝 pic.twitter.com/Tb4EwhZhDq — Madrid Xtra (@MadridXtra) March 4, 2026

Szerda délután egy olyan csukáról készült képpel üzent, amely a Real Madrid brazil sztárja, Vinícius Júnior nevét (pontosabban a monogramját) viseli. A Pool magyar középpályása a doboz kibontása után meg is említette barátját.

*

Varga Barnabást szóra sem méltatták

A magyar válogatott csatára gólt szerzett, és gólpasszt adott, de úgy látszik, ez sem volt elég. Varga Barnabás teljesítményét említésre sem méltatták Görögországban. Az AEK Athén 2-2-es döntetlent játszott a Volosz vendégeként a görög bajnokság 23. fordulójában.

A mérkőzés legjobbjaként Varga Barnabás a 34. percben gólt fejelt, majd volt egy érvénytelenített találata, mielőtt a hosszabbításban gólpasszt adott – mégis csak a játékvezetői ítéletek kerültek a középpontba.

