Komoly civilizációs kockázatot jelenthet az emberiségre nézve a mesterséges intelligencia

Yoshua Bengio azt mondta, hogy jogokat adni a mesterséges intelligencia számára olyan lenne, mintha ellenséges földönkívülieknek adnának állampolgárságot. Az AI egyik keresztapjaként emlegetett Bengio szerint a technológiai óriáscégek versenye az AI-fölényért felgyorsíthatja az emberiség kihalásához vezető utat.

Bengio, aki a Montréali Egyetem professzora, arról vált ismertté, hogy a világot a szuperintelligens AI által jelentett veszélyekre figyelmezteti. Az „AI keresztapja” elnevezést azután kapta, hogy 2018-ban elnyerte a Turing-díjat, amelyet a számítástechnika Nobel-díjának megfelelő elismerésként tartanak számon.

Az elmúlt évben jelentősen felgyorsult a nagy technológiai cégek versenye – köztük az Anthropic, az OpenAI, Elon Musk xAI-ja és a Google Gemini rendszere között –, ami Bengio figyelmeztetését váltotta ki: az öntudatra ébredő gépek saját önfenntartási célokat alakíthatnak ki. És szerinte hamarabb megjelenhetnek, mint gondolnánk – írja Unilad.

Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója következetesen azt vetítette előre, hogy a mesterséges intelligencia a következő néhány évben, várhatóan 2030-ra meghaladja majd az emberi intelligenciát. Bár ez egyeseket lelkesíthet, Bengiót nem. Yoshio arra kérte a nagy technológiai cégeket, hogy fékezzék meg a hiperintelligens AI hajszolását.

A Wall Street Journalnak nyilatkozva Bengio ezt mondta: „Ha nálunk sokkal intelligensebb gépeket építünk, amelyek saját önfenntartási célokkal rendelkeznek, az veszélyes. Olyan, mintha az emberiség számára egy nálunk intelligensebb versenytársat hoznánk létre. A közelmúltbeli kísérletek azt mutatják, hogy bizonyos helyzetekben, amikor az AI-nak nincs más választása, csak a saját fennmaradása – vagyis a számára adott célok megőrzése – és egy ember halálát okozó döntés között, akkor az ember halálát választhatja a céljai megőrzése érdekében.”

